Финансовые и операционные результаты компании «Ситилинк» за 2021 год

«Ситилинк» впервые объявляет финансовые и операционные результаты за 2021 г.

Ключевые финансовые показатели 2021 г.

•Товарооборот «Ситилинка» вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом и составил 175 млрд. руб.

•«Ситилинк» открыл 262 новые точки в 2021 г., теперь сеть включает 1069 магазинов и пунктов выдачи заказов по всей России

•Площадь рознично-складской сети в 2021 г. увеличилась в 1,5 раза и достигла 253 тыс. квадратных метров, общая площадь, включая логистические мощности, составляет 400 тыс. квадратных метров

•В 2021 г. «Ситилинк» выдал более 13,8 млн заказов

•Ежедневная аудитория сервиса около 2,3 млн человек

“В 2021 г. “Ситилинк” продолжил активно расти, увеличив товарооборот больше, чем на четверть. Мы продолжаем активно развивать нашу рознично-складскую сеть по всей России и за прошлый год открыли 262 новые точки по всей России – от небольших пунктов выдачи до крупных объектов с лучшим ассортиментов в городе. “Ситилинк” не только расширяет ассортимент в своих традиционных товарных категориях – электронике и компьютерной технике, но и активно добавляет новые категории для наших покупателей – товары для дома, сада, автотовары и другие», — сказал Михаил Славинский, генеральный директор компании «Ситилинк».

Обзор ключевых показателей за 2021 г.

В 2021 г. «Ситилинк» продолжил наращивать свой товарооборот, одновременно расширяя географическое присутствие и увеличивая экспертизу в товарных категориях. Товарооборот «Ситилинка» вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом и составил 175 млрд. руб.

В 2021 г. ежедневная аудитория интернет-площадки в пике составила более 2,3 млн человек, а число активных корпоративных клиентов выросло до 253 тыс.

Географическая экспансия

В 2021 компания продолжила расширять свое присутствие в городах по всей России. На конец 2021 г. 1069 точек открыты в 500 городах России всех восьми федеральных округов. За 2021 г. рознично-складская сеть выросла в 1,5 раза до 253 тыс. квадратных метров, а общая площадь всех объектов составляет 400 тыс. кв. метров.

В 2021 году открылось пять новых объектов больших форматов с ассортиментом более 35 тыс. товарных позиций в наличии. Теперь жители Саратова, Санкт-Петербурга, Волгограда, Омска и Челябинска смогут получить доступ к самому широкому ассортименту товаров своем городе. Компания также впервые открыла полноформатные магазины на Дальнем Востоке.

Городами-лидерами по динамике роста год к году стали Петрозаводск, Улан-Удэ, Новокузнецк, Ангарск, Новокуйбышевск, которые показали рост оборота в 8-10 раз за счет открытия новых точек и расширения ассортимента в регионе.

В ноябре 2021 г. «Ситилинк» открыл логистический хаб в Санкт-Петербурге площадью 14 тыс. квадратных метров, чтобы расширить ассортимент и сделать более быструю доставку по Северо-Западному региону. Всего «Ситилинк» использует четыре логистических хаба общей площадью более 138 тыс. квадратных метров: в Московской области, в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В 2022 г. компания удвоит логистические мощности.

Ассортимент

«Ситилинк» продолжает расширять ассортимент. Сейчас на площадке представлено около 150 тыс. товарных позиций. Онлайн-магазин планирует увеличить ассортимент до 1 млн товарных позиций, открывая новые категории и наполняя ассортиментом уже существующие. Топ категорий по объему продаж в 2021 г. стали «Ноутбуки и компьютеры», «Мобильная связь и планшеты» и «Комплектующие и серверное оборудование», «ТВ», «Офисная техника и периферия».

Согласно данным GFK, каждый шестой ноутбук в 2021 г. в России был продан «Ситилинком». Самым популярным товаром стала бумага Sylvamo Svetocopy, которую купили более 115 тыс. раз, а в чеках покупателей чаще всего (47 тыс. раз) встречались Накопители SSD Kingston SATA III 240 ГБ.

В 2021 г. «Ситилинк» существенно расширил ассортимент. Товарооборот по новым категориям вырос в 2,8 раз по сравнению с предыдущим годом. Наибольший прирост спроса был зафиксирован в категориях «Спортинвентарь» (в семь раз), «Колеса и диски» (в шесть раз), а также в 2,5 раза выросли категории FMCG и детских товаров.

В 2021 г. были запущены новые категории – «Автозапчасти», «Строительные материалы», «Сантехника», «Рыбалка», которые со старта показали очень высокие темпы роста.

Экспертность

В 2021 г. компания представила редизайн логотипа и новый слоган – «Лучшее для тебя». Для привлечения молодежной и женской аудитории компания начала сотрудничать с новыми амбасадорами – Аллой Михеевой и Евгением Чебатковым.

«Ситилинк» увеличил количество каналов коммуникации. Ретейлер запустил свой журнал, где эксперты рассказывают, как выбирать технику и пользоваться ей, отвечают на важные вопросы и тестируют гаджеты. Видеоконтент с распаковками новых товаров, советами по подбору устройств и необычными опытами доступен на страницах бренда в видеохостинге YouTube и сервисе TikTok.

В 2021 г. «Ситилинк» запустил мобильное приложение, которое на старте установили более 487 тыс. человек. Приложение является еще одним элементом платформы «Ситилинка», которая предполагает мультиформатные и мультиканальные покупки, а также станет еще одним каналом для экспертных ответов покупателям – будет включать ответы от производителей товаров, консультантов по технике и экспертного сообщества.