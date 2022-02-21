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МТС инвестировала 740 млн руб. в сервис краткосрочной аренды самокатов «Юрент»

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, инвестировала 740 млн руб. в капитал ООО «Юрентбайк.ру» («Юрент»), участника рынка краткосрочной аренды самокатов в России, в целях расширения спектра услуг экосистемы МТС. Сделка осуществлена в виде участия в раунде «Юрент» по привлечению инвестиций на сумму более 2 млрд руб., в котором МТС выступила лид-инвестором, а соинвесторами - фонд прямых инвестиций VPE Capital и венчурный фонд VEB Ventures Группы ВЭБ.РФ, которые вложили в актив 700 млн руб. и 650 млн руб. соответственно. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Средства индивидуальной мобильности стремительно набирают популярность в России. По нашим прогнозам, к 2024 г. рынок поминутной аренды электросамокатов в стране может вырасти более чем втрое до 40 млрд руб., а самокаты гарантированно займут большую нишу в транспорте «последней мили», объединяющем самые передовые технологии на стыке финтеха, IoT, BigData и видеоаналитики. В ближайшее время мы включим услугу аренды самокатов в сервис подписки МТС Premium, дадим возможность использовать программу лояльности МТС Cashback для оплаты поездок, проведем брендирование самокатов, а в будущем разработаем для компании новый контроллер, оснащенный видеорегистратором. Для нас вхождение в актив яркий пример того, как МТС сочетает коммерческое партнерство с вложениями, направленными на усиление рыночных позиций “Юрент”», — отметил вице-президент по стратегии и развитию МТС Александр Горбунов.

«Опыт других игроков показывает, что экосистемные интеграции являются мощным драйвером роста для сервисов кикшеринга, и мы верим, что на рынке выиграет тот, кто сможет лучше встроить микромобильность в развитую экосистему. Сотрудничество с одной из крупнейших экосистем и привлечение партнеров, инвестирующих в развитие городов, позволит нам сделать экологичный электротранспорт частью повседневного сценария поездок для миллионов россиян. В совокупности с дополнительным долговым финансированием, планируемым к привлечению в ближайшее время в виде лизинга и займов, объем инвестиций “Юрент” к началу сезона 2022 г. превысит 3 млрд руб. Это позволит нам сделать кикшеринг доступным в самых удаленных регионах страны», — сказал сооснователь «Юрент» Андрей Азаров.

«Модель шеринга средств микромобильности, в частности самокатов, доказала свою эффективность по всему миру и в России. Мы видим высокий потенциал в кратном росте рынка как за счет дальнейшего развития транспортных сценариев поездок, так и модернизации городской инфраструктуры и роста сегмента B2B-поездок», — отметил управляющий директор фонда VPE Capital Артем Комиссаров.

«За последний год сервисы кикшеринга постепенно превращаются в полноценный транспорт последней мили. Самокаты становятся особенно конкурентными общественному и личному транспорту, когда скорость потока в пробках снижается до 30 км/ч. Поэтому самокат как альтернатива общественному транспорту - это история про удобство горожан, доступные перемещения и развитие городской среды. Нас также восхитил уровень технологического развития “Юрент”. Например, компания использует 3D-принтеры для печати пластиковых запчастей вместо того, чтобы месяцами ждать их доставки. Эти факторы и сыграли роль при решении об инвестиции», — сказал генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 87 млн абонентов.

«Юрент» – оператор шерингового электротранспорта. Самокаты сервиса доступны в 60+ городах России, парк насчитывает более 50 тыс. единиц техники. В 2021 г. сервисом воспользовались более 3 млн человек, совершив более 15 млн поездок.

VPE Capital - эксперт в управлении активами развивающихся рынков, специализирующийся на инвестировании институциональных фондов для повышения доходности, взвешенной с учетом риска. Страны СНГ - одно из ключевых направлений работы VPE Capital.

VEB Ventures – компания группы ВЭБ.РФ, созданная для поддержки высокотехнологичных проектов через прямые сделки и управление венчурными фондами. Среди приоритетов VEB Ventures — финансирование перспективных компаний с привлечением собственных средств, средств частных и государственных фондов, а также содействие российским стартапам в выходе на международные рынки. Компания предлагает проектам не только венчурные инвестиции, но и инструменты поддержки операционного управления, а также доступ к финансовым продуктам компаний Группы ВЭБ.РФ. Это позволяет формировать схемы поддержки российских инновационных компаний с учетом их индивидуальных потребностей, в том числе для содействия выходу на международные рынки.

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