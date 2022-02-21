На площадке МИЭТ ОЭЗ «Технополис «Москва» на 30% увеличился выпуск продукции

Резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва», работающие на зеленоградской площадке МИЭТ, за девять месяцев 2021 г. произвели на 30% больше продукции, чем за то же время 2020 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

МИЭТ — одна из первых площадок технополиса «Москва», здесь работают компании из кластеров микроэлектроники и информационно-коммуникационных технологий.

«За девять месяцев 2021 г. объем продукции резидентов МИЭТ вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Выручка компаний от продажи товаров, работ и услуг достигла 1,3 млрд руб., в 2020 г. за этот же период она составляла 980 млн руб. Среди ключевых факторов роста — высокий спрос на микроэлектронику и на инновационные продукты для импортозамещения в России», — сказал Владимир Ефимов.

Заместитель мэра напомнил, что общий объем произведенной продукции на всей территории ОЭЗ «Технополис «Москва» за первые три квартала 2021 г. на 33% превысил прошлогодний аналогичный показатель и составил более 16,5 млрд руб.

На территории МИЭТ столичной ОЭЗ свои производства локализовали ЗИТЦ, ЗНТЦ, «КМ-211», фирма «Анкад», «Рукэп», «Ангстрем-Т» и другие высокотехнологичные компании.

«На площадке МИЭТ столичной ОЭЗ в прошлом году получили развитие десятки технологических решений, резиденты вложили 539 млн руб. в различные проекты, создали около 40 рабочих мест», – отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

На зеленоградской площадке ОЭЗ «Технополис «Москва» резиденты производят радиоэлектронику и кристальное оборудование, а также современные измерительные и аналитические приборы. Такая инфраструктура интересна для бизнеса и позволяет привлекать новые наукоемкие заказы и высококвалифицированных специалистов, обладающих различными учеными степенями.

«Площадка «МИЭТ» — традиционно наукоемкий и производственный центр по таким отраслям, как микроэлектроника, ИКТ, медицинские технологии. К ее ключевым разработкам в 2021 г. можно отнести, например, медицинские приборы НИУ МИЭТ и «Зеленоградского инновационно-технологического центра»: неинвазивный глюкометр, устройство вспомогательного кровообращения для сердца, автоматический дефибриллятор. Их эффективное доведение до рынка обуславливается как удобной инфраструктурой площадки, так и льготами, которые дает статус резидента ОЭЗ», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.