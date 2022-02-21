Система прогностики ПРАНА совершенствует защиту от киберугроз с помощью Газинформсервиса

Программно-аппаратный комплекс предиктивной аналитики и удаленного мониторинга Система ПРАНА получил дополнительную степень защиты IT-инфраструктуры и состояния рабочей среды сетевого оборудования. АО «РОТЕК» и ООО «Газинформсервис» заключили соглашение об интеграции программного продукта Efros Config Inspector в модули Системы ПРАНА.

Теперь в Систему интегрирован Efros CI, позволяющий оперативно проводить диагностику возможных сбоев, которые могут возникать в IT-инфраструктуре, и поддерживать оптимальный уровень защищенности, устраняя обнаруженные уязвимости.

В частности, инструментальный контроль защищенности включает в себя контроль целостности конфигураций активного сетевого оборудования (АСО) и гипервизоров среды виртуализации, а также - обнаружение уязвимостей и ошибок в настройках безопасности системного ПО.

Средства анализа защищенности Efros CI реализуют следующие функции:

Выявление и анализ уязвимостей, связанных с ошибками в конфигурации ОС и ПО АРМ и серверов Системы ПРАНА;

Контроль установки обновлений ПО АРМ и серверов Системы ПРАНА;

Контроль целостности конфигураций АСО и гипервизоров среды виртуализации.

К сильным сторонам продукта также относятся широкий спектр (более 50 типов) поддерживаемых сетевых устройств, межсетевых экранов, операционных систем и платформ виртуализации, наличие функций анализа защищенности и резервного копирования конфигураций устройств. Применение Efros Config Inspector помогает обеспечить соответствие требованиям ключевых стандартов и нормативных документов по информационной безопасности (ISO 27001, ITIL, Приказы ФСТЭК России №17, 21, 31, 239), а наличие сертификата ФСТЭК России дает возможность использовать его в составе комплексов защиты информационных систем, где применение сертифицированных продуктов обязательно.

Директор по цифровым решениям и проектам АО «РОТЕК» Александр Куканов отметил: «Сотрудничество с Газинформсервис для нас является логичным продолжением стратегии развития Системы предиктивной аналитики ПРАНА, значимым компонентом которой является функция обеспечения информационной безопасности. Нашими клиентами являются крупнейшие компании топливно-энергетического комплекса России, как раз те мощности критической инфраструктуры от которых зависит энергетическая безопасность страны. Решение от Газинформсервис станет дополнительным инструментом, гарантирующим сохранность данных и способным ответить на все вновь появляющиеся сетевые угрозы».

«Мы рады стать партнерами «РОТЕК» по информационной безопасности. Сегодня всё больше организаций обращают внимание на программные продукты именно российской разработки. Также для заказчика немаловажно, что использование Efros Config Inspector помогает обеспечить соответствие требованиям Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" - 187-ФЗ, — комментирует директор департамента организации работ с заказчиками «Газинформсервис» Роман Пустарнаков.