Softline объявляет о партнерстве с разработчиком систем виртуализации

В рамках политики усиления направления импортозамещения глобальный поставщик ИТ-решений и услуг Softline объявляет о начале сотрудничества с компаниями HOSTVM, «Шаркс датацентр» и ISPsystem. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Расширение продуктового портфеля решениями из Реестра российского ПО Минцифры позволит наиболее полно удовлетворять запросам заказчиков из госсектора и корпоративного сегмента, а возможность протестировать системы виртуализации от различных разработчиков на онлайн-демостенде Softline поможет повысить уровень доверия к российскому программному обеспечению.

«В настоящий момент мы наблюдаем высокий спрос на данную категорию программных продуктов. Больше всего вопросов заказчики задают именно по системам виртуализации. Может показаться, что большой выбор данных систем не способствует, а скорее препятствует заказчикам определиться с выбором, но это не так. Консультаций наших технических специалистов достаточно для того, чтобы разобраться, какие системы лучше применять в текущей инфраструктуре заказчика. При этом живые онлайн-демонстрации систем виртуализации, которые зачастую подкрепляют такие консультации, или самостоятельная работа заказчика на нашем онлайн-демостенде работают также, как, например, тест-драйв автомобиля», – отметил Денис Корсаков, руководитель направления отечественного системного ПО Softline.

«Стратегически важным для компании HOSTVM является развитие партнерской сети. Мы рады приветствовать лидера по поставке сторонних ИТ-решений из реестра отечественного ПО, компанию Softline, как нашего нового партнера. Мы уверены, что активное взаимодействие компаний будет долгосрочным и выгодным для наших заказчиков», – сказала менеджер по работе с партнерами компании HOSTVM Наталья Щелканова.

«Компания "Шаркс датацентр" является производителем гиперконвергентных решений, выпускаемых под торговыми марками SharxBase, SharxDesk и SharxStorage. Наша ключевая специализация – разработка системного программного обеспечения виртуализации, разработка NFV/SDN решений, распределенных отказоустойчивых систем хранения данных. Мы ориентируемся прежде всего на госзаказчиков и госкорпорации, и в своих продуктах стараемся учесть их запросы и задачи, поэтому с компанией Softline нас объединяет общая цель. Наш продукт SharxBase сертифицирован ФСТЭК и соответствует 4-му уровню доверия и требованиям ФСТЭК России к защите среды виртуализации, и мы рады предложить заказчикам Softline это надежное решение, ни раз хорошо зарекомендовавшее себя в крупных проектах», – заявил Константин Шамрай, генеральный директор «Шаркс датацентр».

«Мы присоединились к программе Softline по развитию партнерского бизнеса в июле 2021 г., а в 2022 г. расширили присутствие в портфеле Softline, добавив решение для предоставления отказоустойчивой виртуальной инфраструктуры, – комментирует Александр Гришин, владелец продукта VMmanager, компания ISPsystem. – Наш продукт позволяет создавать и обслуживать облачную инфраструктуру локально, используя технологии высокопроизводительной аппаратной виртуализации на KVM, легковесной LXD контейнеризации и концепции высокой доступности. Важно отметить, что наши решения предоставляют клиентам больше возможностей по импортозамещению за счет непрерывного развития экосистемы в соответствии с потребностями рынка».

О компании Softline

Softline – глобальный поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис компании находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками продуктов и услуг в области информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. Softline реализует свою трехмерную стратегию роста, направленную на расширение географии, портфеля решений и каналов продаж. Для реализации этой стратегии Softline активно приобретает компании по всему миру, пользуясь возможностями, которые предоставляет идущая консолидация отрасли.