В 2021 г. «Эдит про» значительно укрепила позиции в сфере энергетики

Компания «Эдит про», специализирующаяся на разработке и внедрении решений на платформе «1С», в том числе в электроэнергетической отрасли, подвела итоги работы за 2021 г. Выручка компании выросла более чем в три раза в сравнении с 2020 г. и достигла 450 млн руб. Численность производственного персонала компании за этот год выросла более чем на 50%. Об этом CNews сообщили представители «Эдит про».

В электроэнергетической отрасли стартовал и реализован ряд проектов по автоматизации бизнес-процессов. Среди заказчиков компании: «Россети Ленэнерго», «Россети Кубань», «Русгидро».

Кроме того, «Эдит про» начала осуществлять проекты в строительном секторе. Компания разработала и внедрила подсистему учета производства и монтажа спулов на платформе «1С» для «Велесстрой-СМУ».

Важным событием прошедшего года стало совместное с компанией «Борлас» создание «Центра цифровой трансформации на платформе “1С”». Основная задача Центра – выполнение корпоративных проектов с использованием программных продуктов на платформе «1С». проекты Центра стартуют уже в I квартале 2022 г.

Также «Эдит про» заключила партнерское соглашение с «Шерпа роботикс», позволившее компании расширить компетенции в области роботизации бизнес-процессов.

«Для “Эдит про” 2021 г. был насыщенным и плодотворным. Портфель проектов, количество сотрудников компании возросли, как и ее компетенции. В 2022 г. мы планируем не сбавлять темпов и достичь еще более амбициозных целей», – сказал Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит про».

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«Эдит про» более десяти лет работает на российском рынке информационных технологий. «Эдит про» является интегратором ERP-решений на платформе «1С» в сфере электроэнергетики. Компания обладает компетенциями в процессах автоматизации технического обслуживания и ремонта, управления производственными активами и технологическими присоединениями. Также «Эдит про» работает с отраслями ЖКХ, ритейла и финансов. Среди клиентов организации – ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Русгидро», сеть магазинов «Магнит», ООО «Сбербанк-сервис» и многие другие крупные государственные и коммерческие организации.