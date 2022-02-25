Решение Imredi вошло в портфель Softline Digital

Компания Imredi, резидент Фонда «Сколково», и компания Softline заключили партнерское соглашение. Цифровая платформа Imredi вошла в портфель продуктов подразделения Softline Digital, специализирующегося на разработке и внедрении цифровых решений для отраслевых задач. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Платформа Imredi была специально разработана, чтобы помочь розничным сетям и другим бизнесам с разветвленной структурой управлять точками продаж и сотрудниками. В основе цифровой платформы Imredi лежит мобильное приложение с помощью, которого сотрудники на местах получают задания, отчитываются об их выполнении и могут отслеживать собственные KPI. Imredi переводит в цифровой вид коммуникацию между центральным офисом и удаленными сотрудниками и подразделениями, ускоряет сбор данных из магазинов и обеспечивает оперативный контроль над всей сетью. Цифровизация процессов и повышение исполнительской дисциплины с помощью Imredi приносит розничному бизнесу экономические выгоды и ускоряет его развитие. Imredi уже используют сети «Дикси», «Бристоль», «Виктория», «Столица» и другие.

«Мы видим в Softline очень сильного партнера, который поможет донести наше решение до большого числа корпоративных заказчиков как в России, так и в перспективе - на международных рынках. Попадание в портфель рекомендованных отраслевых решений Softline Digital — это отличная верификация и подтверждение востребованности на рынке тех сценариев использования Imredi, которые мы уже реализуем вместе с текущими клиентами», — сказал коммерческий директор Imredi Максим Семиренко.

«Imredi как разработчик и резидент “Сколково” предлагает продукт, который, во-первых, основывается на современном технологическом стеке, и что еще более важно - на самых актуальных сценариях цифровизации процессов с быстрым и прозрачным показателем возврата инвестиций. Теперь возможности платформы и опыт клиентов Imredi из розничного бизнеса доступен как часть отраслевой и технологической экспертизы Softline Digital», — отметила директор по развитию бизнеса Softline Digital Юлия Пчелинцева.

Платформа Imredi доступна в виде облачного сервиса, либо через ее развертывание на физической инфраструктуре клиента. Компаниям из сферы розничной торговли доступны более 30 готовых бизнес-кейсов, а также функциональность решения корпоративного класса с возможностью настройки под индивидуальные бизнес-требования.

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Softline – глобальный поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис компании находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками продуктов и услуг в области информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. Softline реализует свою трехмерную стратегию роста, направленную на расширение географии, портфеля решений и каналов продаж. Для реализации этой стратегии Softline активно приобретает компании по всему миру, пользуясь возможностями, которые предоставляет идущая консолидация отрасли.

ООО «Имреди» – резидент ИТ-кластера «Сколково», технологическая компания, специализирующаяся на предоставлении цифровой платформы Imredi для автоматизации сбора и анализа данных, управления сотрудниками и процессами, а также поддержки принятия управленческих решений.

Digital-платформа Imredi решает проблемы повышения операционной эффективности компании, улучшения клиентского сервиса, мотивации и производительности персонала, путем контроля исполнения стандартов, управления задачами, бизнес-процессами, KPI и сотрудниками. Платформа позволяет оцифровать задачи на устранение нарушений, автоматизировать контроль исполнения регламентов и процедур, получать онлайн аналитику по результатам работы отделов и каждому сотруднику, а также вести централизованное планирование, анализ и мониторинг деятельности компании с помощью технологий AI, ML и Big Data.