Способность техники работать без помех проверит новый центр ОЭЗ «Технополис Москва»

Компания «ГЦМО ЭМС» из ОЭЗ «Технополис Москва» запустила современный центр для испытаний новой техники на электромагнитную совместимость – способность работать, не создавая электромагнитных помех, опасных для другой техники или человека. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Испытания по параметрам электромагнитной совместимости, или ЭМС – важный этап в создании любой техники. Требования к ЭМС строго обязательны и жестко регламентируются стандартами. Если приборы не соответствуют им, их нельзя использовать, они могут вызывать помехи и аварии.

«Компания «ГЦМО ЭМС» размещается на территории ОЭЗ «Технополис Москва» с 2018 г. Удобство логистики и современная инфраструктура площадки «Печатники» ОЭЗ Москвы помогли предприятию построить и оснастить в соответствии с последними мировыми тенденциями одну из самых крупных в Москве испытательных лабораторий по ЭМС, площадью почти тысячу квадратных метров. В ней используется высокотехнологичное испытательное и измерительное оборудование собственного и зарубежного производства, необходимое для электромагнитных испытаний любой сложности», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Испытательная полубезэховая камера в новой лаборатории «ГЦМО ЭМС» позволяет проводить измерения ЭМС полного цикла в соответствии с нормативно-техническими документами. Камера оснащена экранированной системой видеонаблюдения, антенной-мачтой и съемным тестовым столом для испытаний технических средств. Это могут быть как простые бытовые приборы, так и сложные системы для аэрокосмической, автомобильной и военной промышленности весом до трех тонн.

Также в центре функционирует площадка для испытаний крупногабаритных технических средств и участок для ремонта и оперативной диагностики техники, не прошедшей тесты на ЭМС. Кроме того, специалисты «ГЦМО ЭМС» выполняют сопутствующие работы по обеспечению испытаний, например, аттестацию оборудования.

«ГЦМО ЭМС» еще производит экранированные и безэховые камеры, осуществляет экранирование производственных и лабораторных помещений, их проектирование, монтаж и аттестацию. Предприятие проводит диагностику и ремонт, поставку оборудования и технических средств спутниковой связи, измерительных комплексов и радиоэлектронной аппаратуры, имеет свой участок разработки отдельных видов испытательного оборудования.

«ГЦМО ЭМС» сотрудничает с разработчиками автоэлектроники, энергетического оборудования, железнодорожной автоматики.