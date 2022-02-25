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Цифровая маркировка табачных стиков начнется в России с 1 марта 2022 года

Правительство России включило в систему цифровой маркировки «Честный знак» табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания, а также смеси для кальянов, не содержащие табак. Она начнется с 1 марта 2022 г. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Как и всегда, перед внедрением система цифровой маркировки была опробована в категории табачных стиков и безтабачных смесей для кальянов в экспериментальном режиме. Стоит отметить высокий уровень ответственности и организованности, проявленный бизнесом в процессе эксперимента. Благодаря оперативной работе производителей и вовлеченности в процесс розницы и опта удалось начать насыщение рынка маркированной продукцией еще в прошлом году. В настоящее время на рынке уже присутствуют стики и смеси, защищенные «Честным знаком», – сказал руководитель товарной группы «Табак» Андрей Железнов.

Также в тексте документа указано, что обязательное выбытие стиков и смесей из оборота через кассы вступает в силу с 15 марта 2022 г., а с 1 октября 2023 г. запрещается оборот немаркированной продукции.

«Ритейл и производители полностью готовы к выполнению требований постановления, так как с 2019 г. успешно работают с маркировкой сигарет. Сроки не вызовут никаких сложностей», – сказал Андрей Железнов.

Маркировка табака последовательно вводится в России для сокращения нелегального оборота. Ей уже подлежат сигареты, альтернативная табачная продукция. Также проводится эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей для них. Таким образом, в систему маркировки в обязательном или пилотном режиме уже входит вся никотиносодержащая продукция, представленная на российском рынке.

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