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В Москве принимают заявки на участие в программе развития стартапов

Агентство инноваций Москвы открыло прием заявок на участие в третьем наборе программы по поддержке технологичного предпринимательства StartHub.Moscow. Подать заявку можно на сайте до 10 апреля, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Список резидентов, отобранных экспертным советом, опубликуют 24 мая.

«Программа стартует 1 июня, она рассчитана на пять месяцев. 120 компаний-участников ждет интенсивный образовательный курс. Наставники и эксперты расскажут, как развить бизнес и вывести его на новый уровень. По итогам обучения выпускники презентуют свои проекты инвесторам, представителям корпораций и города», — сказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Резидентам также предоставят доступ к площадке технохаба на «Красном Октябре». Там можно воспользоваться коворкингом, залами для выступлений и провести деловые встречи. Кроме того, предприниматели смогут наладить связи с инвесторами и представителями крупных компаний в рамках бизнес-завтраков и других тематических мероприятий.

Присоединиться к программе смогут предприниматели с готовым проектом или минимально жизнеспособным продуктом (MVP), а также стартапы, у которых есть и команда, и MVP, но пока нет продаж (стадия pre-seed). Это позволит им найти покупателей и наладить бизнес. К участию приглашают также компании с проектами, где есть команда, продукт и продажи (seed-стадия).

По итогам 2021 г. выручка участников двух предыдущих потоков выросла в среднем в три раза. Среди резидентов StartHub.Moscow 111 компаний показали рост выручки, 64 из них — в несколько раз. Участники уже привлекли 970 млн руб., 10 проектов впервые вышли на зарубежные рынки стран СНГ и других государств. Кроме того, резиденты подписали 20 соглашений о разработке совместных продуктов участниками программы.

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