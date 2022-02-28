Digital Design и «Ricoh Россия» создали интеграционное «Решение для корпоративного управления»

В ходе совместного проекта специалисты компаний разработали идеологию автоматизации процесса корпоративного управления и внедрили ее, объединив функционал двух систем: системы автоматизации процессов DocuWare и информационной системы коллегиальных органов (ИСКО) «Ареопад». С помощью цифровых систем, управляющих процессами, стал возможен перевод операций стратегического планирования и контроля в автоматизированные функции.

В ближайшее время планируется презентация решения на российском и европейском рынках. Об этом CNews сообщили представители Digital Design.

Компания Ricoh — мировой поставщик технологий по оптимизации бизнес-процессов и способов управления информацией, который помогает организациям повысить гибкость, продуктивность и прибыльность. В новой стратегии «Ricoh как компания цифровых сервисов» особенное внимание уделяется сервису автоматизации бизнес-процессов. Используя накопленную экспертизу и функционал системы DocuWare, приобретенной Ricoh в 2019 г., компания помогает «оцифровать» процессы, требующие операций извлечения, распознавания, хранения, обработки, согласования и дальнейшей передачи информации и данных. Продукт широко применяется в европейских странах и подходит для обеспечения работы бухгалтерии, финансистов, юристов, логистики, кадровой службы, отделов продаж, ИТ-подразделений, а также на производстве, в образовании и государственном секторе. Компания «Ricoh Россия» использует DocuWare и в своей работе.

Летом 2021 г. в рамках сотрудничества между Digital Design и «Ricoh Россия» было создано интеграционное решение, объединяющее две системы – ИСКО «Ареопад» и DocuWare с целью расширения функционала второй возможностью проведения собраний в электронном виде. Система «Ареопад» от «Диджитал дизайн» автоматизирует весь цикл подготовки и проведения совещаний от формирования календаря до создания итогового протокола с принятыми решениями. Она позволяет проводить заседания коллегиальных органов и рабочих групп в очном, заочном или удаленном формате, при этом обеспечивая безопасную работу с данными. Также возможно осуществление юридически значимых голосований за счет использования усиленной квалифицированной электронной подписи. В итоге, система выводит заседания на новый уровень оперативности и значительно облегчает работу их участников и секретарей, сокращая расход бумажных носителей, в том числе. Таким образом, цикл принятия стратегических решений и контроля исполнения поручений для их внедрения стал единым законченным процессом.

Ricoh Россия уже испытывает в своей работе интеграционное «Решение для корпоративного управления». В данном случае ИСКО «Ареопад» была адаптирована под корпоративный стиль компании, что сделало интеграционный эффект полученного продукта заметным не только функционально, но и визуально.

Интеграционное «Решение для корпоративного управления» будет полезно представителям бизнеса и госучреждений в разных отраслях экономики как в России, так и за рубежом. Оно особенно актуально в условиях удаленного формата работы, который прочно внедрился в трудовой этикет разных стран.