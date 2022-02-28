HRlink запустила партнерскую программу

Разработчик системы электронного кадрового документооборота HRlink объявил о запуске партнерской программы. Она позволит отечественным компаниям и частным специалистам в сфере HR совместными усилиями развивать рынок безбумажного кадрового делопроизводства в России. Благодаря партнерской программе HRlink также планирует увеличить продажи на 30%.

Программа HRlink.Partners рассчитана на лидеров мнений, частных HR- и ИТ-консультантов, а также владельцев тематических сообществ в социальных сетях, заинтересованных в теме безбумажного кадрового делопроизводства. Участники программы могут рекомендовать сервис HRlink, используя это как дополнительный источник дохода.

Партнеры получают ежегодное вознаграждение за привлечение каждого коммерческого клиента в размере 10-30% от стоимости приобретенных им лицензий. Стоимость годовой лицензии для компании в 1 тыс. человек в среднем составляет 1 млн руб. На размер бонуса партнера влияет количество пользователей, подключившихся к платформе HRlink, и статус участника программы. На текущий момент есть четыре партнерских статуса: бронзовый, серебряный, золотой и платиновый. Они обновляются автоматически, переход на каждый новый уровень определяется количеством заключенных сделок с участием партнера.

Помимо этого, программа предусматривает обучение партнеров законодательству в области кадрового электронного документооборота и уникальной методологии продаж КЭДО-сервисов, разработанной HRlink. Так, в 2021 г. было принято два федеральных закона, определяющих перспективы развития рынка кадрового электронного документооборота. Это №407-ФЗ, вносящий изменения в регулирование дистанционной работы, и №377-ФЗ, разрешающий компаниям оформлять кадровые документы в электронном виде. В рамках программы HRlink.Partners подробно разбираются нюансы и тонкости обновленного законодательства.

«Мы видим, как быстро растет спрос на ИТ-продукты, упрощающие и ускоряющие работу HR-специалистов. И кадровый электронный документооборот — одна из наиболее перспективных и востребованных технологий в этой сфере: так, среди клиентов HRlink уже более 200 компаний, многие из которых входят в список крупнейших работодателей России. Поэтому мы стремимся создать такую партнерскую сеть, которая позволит участникам получить дополнительный доход, обмениваться самой актуальной информацией о безбумажном HR, обучаться и совместными усилиями двигать вперед развивающийся рынок КЭДО», — сказал Дмитрий Махлин, директор по развитию HRlink.