Infowatch и «Такском» стали партнёрами

ГК Infowatch и компания «Такском» заключили соглашение о сотрудничестве. Организации договорились о предоставлении рынку совместных услуг и решений для оценки эффективности работы сотрудников, расследования инцидентов информационной безопасности и злоупотребления доступом к конфиденциальной информации.

Для крупного бизнеса ИТ-средства защиты информации, а также инструменты контроля над неправомерными действиями сотрудников и анализа рабочей активности – неотъемлемая часть инфраструктуры. Однако для малого и среднего бизнеса внедрение таких решений требует значительных финансовых затрат.

Сотрудничество ГК Infowatch и «Такском» обеспечит СМБ-сегмент рынка программными продуктами для выявления нарушений трудовой дисциплины. Партнерство предоставит возможность частично решить задачи дорогостоящих средств защиты информации для решения проблем, связанных с ошибками персонала и действиями нелояльных сотрудников.

«Мы планируем расширение спектра услуг для предприятий малого и среднего бизнеса. «Такском» пристально следит за потребностями своих клиентов и стремится предвосхищать их пожелания. Совместно с Infowatch мы предложим оптимальное решение, которое, уверен, будет востребовано заказчиками из разных сфер, в том числе, в условиях дистанционного ведения бизнеса и удалённой работы персонала», – сказал Артём Меликджанян, директор департамента по развитию бизнеса компании «Такском».

Исследования рынка 2020-2021 гг. показывали, что продуктивность сотрудников на «удалёнке» не снижалась. А по данным международной аудиторской компании KPMG, 79% сотрудников отмечали увеличение продуктивности. Но самой продуктивной «удалёнка» оказалась в технологических компаниях. Технические, организационные и психологические проблемы преследуют компании, не готовые или не полностью готовые к удалённой работе. Эти же факторы снижают эффективность и ведут к профессиональному выгоранию рядовых сотрудников и линейных руководителей.

«Проблема «удалёнки» всё ещё актуальна для российского бизнеса. Руководителям сложно наблюдать за работой удалённых сотрудников, их продуктивностью и результатами. Мы рады предложить бизнесу собственные продукты в области информационной безопасности, контролирующие эффективность работы пользователей. Наши решения успешно используют не только безопасники, но и HR-подразделения, линейные руководители, топ-менеджеры и владельцы предприятий и организаций разного масштаба и направленности», – сказал директор по инновационным проектам ГК Infowatch Андрей Арефьев.