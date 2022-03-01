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Совет директоров Альфа-банка возглавит Олег Сысуев

В составе совета директоров Альфа-банка произойдут изменения. В ближайшее время из его состава выйдут Михаил Фридман, Пётр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий. Об этом CNews сообщил представитель финансовой организации. Совет возглавит президент Альфа-банка Олег Сысуев. Сейчас он занимает должность первого заместителя председателя совета директоров.

Олег Сысуев работает в банке с 1999 г. Среди прочего, Сысуев курирует вопросы развития региональной сети, социальные проекты и возглавляет комитет по устойчивому развитию (ESG) Альфа-банка.

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