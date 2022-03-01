CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

В МТТ назначен генеральный директор

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, объявил о назначении Олега Алдошина на должность генерального директора компании

с 1 марта 2022 г. Он займет этот пост по совместительству со своей основной должностью в материнской компании МТС, где является вице-президентом по развитию корпоративного и нового бизнеса.

В МТТ Олег Алдошин займется вопросами общей стратегии развития компании, в том числе выводом на рынок новых перспективных B2B-продуктов и решений.

Компания МТТ стала частью команды МТС в июне 2021 г., дополнив экосистему МТС и расширив географию сервисов обеих компаний. В настоящее время особое внимание уделяется речевым технологиям и развитию возможностей коммуникационной платформы (CPaaS).

Олег Алдошин начал свою карьеру в МТС, где с 2006 г. по 2009 г. занимал должность руководителя группы новых технологий и сервисов в МТС и отвечал за бизнес-анализ и организацию процессов тестирования инновационных продуктов и услуг.

В 2012-2013 гг. возглавлял программу развития 4G в «Билайн Россия».

В период с 2015 по 2019 г. перешел в команду «Билайн Казахстан», где прошел карьерный путь от директора по стратегии до коммерческого директора.

В 2020 г. занимал должность вице-президента по ИТ в «Билайн Россия».

В ноябре 2021 г. назначен вице-президентом по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС.

Алдошин в 2003 г. окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) по специальности «Автоматизированные системы обработки и управления информацией», в 2010 – Московскую международную высшую школу бизнеса МИРБИС по специальности «Стратегический менеджмент и корпоративное управление».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в ИТ в феврале 2022 года

«Дочка» «Ланита» поглотила российского партнера немецкой SAP

Uber решил быстро и полностью избавиться от доли в СП с «Яндексом»

Под санкции попали хозяева «Билайна» и «Мегафона»

На крупнейших биржах США прекращены торги акциями «Яндекса», МТС, Ozon

Чтобы ИТ-специалисты не уехали, Россия отменит им налоги и воинскую обязанность

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие кнопочные телефоны: хиты продаж

7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда?

Лучшая техника в подарок на 23 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути

Зуб возрастом 54 000 лет сдвигает дату расселения Homo sapiens в Европе

Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022