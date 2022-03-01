В МТТ назначен генеральный директор

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, объявил о назначении Олега Алдошина на должность генерального директора компании

с 1 марта 2022 г. Он займет этот пост по совместительству со своей основной должностью в материнской компании МТС, где является вице-президентом по развитию корпоративного и нового бизнеса.

В МТТ Олег Алдошин займется вопросами общей стратегии развития компании, в том числе выводом на рынок новых перспективных B2B-продуктов и решений.

Компания МТТ стала частью команды МТС в июне 2021 г., дополнив экосистему МТС и расширив географию сервисов обеих компаний. В настоящее время особое внимание уделяется речевым технологиям и развитию возможностей коммуникационной платформы (CPaaS).

Олег Алдошин начал свою карьеру в МТС, где с 2006 г. по 2009 г. занимал должность руководителя группы новых технологий и сервисов в МТС и отвечал за бизнес-анализ и организацию процессов тестирования инновационных продуктов и услуг.

В 2012-2013 гг. возглавлял программу развития 4G в «Билайн Россия».

В период с 2015 по 2019 г. перешел в команду «Билайн Казахстан», где прошел карьерный путь от директора по стратегии до коммерческого директора.

В 2020 г. занимал должность вице-президента по ИТ в «Билайн Россия».

В ноябре 2021 г. назначен вице-президентом по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС.

Алдошин в 2003 г. окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) по специальности «Автоматизированные системы обработки и управления информацией», в 2010 – Московскую международную высшую школу бизнеса МИРБИС по специальности «Стратегический менеджмент и корпоративное управление».