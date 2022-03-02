Компания «Аэродиск» вошла в АРПЭ

«Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, в феврале 2022 г. вступил в число участников Ассоциации российских производителей электроники (АРПЭ). Участие «Аэродиска» в отраслевой ассоциации стало логическим продолжением профиля деятельности компании, ориентированной на создание полностью российских ИТ-решений в сегменте «железа» и программно-аппаратных комплексов для Enterprise-клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска».

На настоящий момент АРПЭ объединяет 105 частных компаний из ИТ-отрасли России с акцентом на производственные предприятия. Спектр решений членов ассоциации охватывает все продуктовые и технологические направления, как в производстве оборудования, так и в производстве компонентов и модулей. Ассоциация объединяет продуктовые и сервисные компании – контрактных производителей и разработчиков.

«Вступление в АРПЭ подтверждает нашу глубокую интегрированность в экосистему российского бизнеса в отрасли высоких технологий. В ассоциации присутствует множество наших партнеров, а также компании, потенциальное сотрудничество с которым за счет синергии компетенций способно принести прорывные технологические разработки и поможет достичь нового уровня бизнес-результатов», — отметил генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

«Одна из задач ассоциации к 2025 г. – удвоение числа участников и расширение спектра направлений, по которым мы ведем свою деятельность. Существующие семь комитетов и восемь рабочих групп ассоциации вскоре пополнит проектный офис, который займется разработкой индикативных планов развития 10 основных технологических направлений ИТ-отрасли и мониторингом их изменений. Мы рассчитываем на вклад новых участников – включая «Аэродиск» — в это направление нашей деятельности», — сказал Иван Покровский, исполнительный директор АРПЭ.

Ассоциация в 2021 г. добилась исключения электронных компонентов из планов по прослеживаемости и внедрению цифровой маркировки. Это требование могло создать неподъёмную для многих компаний отрасли финансовую нагрузку и дополнительные риски недоступности компонентов.

В числе новых приоритетных деятельности АРПЭ – развитие новых технологических направлений, таких как квантовые технологии и блокчейн, а также приоритет задач по созданию комплексных решений на основе доверенных программно-аппаратных платформ с высоким экспортным потенциалом.

Об АРПЭ

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) – некоммерческое объединение компаний российской электронной отрасли, созданное в 2017 г.

В настоящий момент объединяет 105 частных компаний-участников. Цель – возрождение и развитие российской электронной промышленности посредством координации деятельности частных компаний и государства, усиления отраслевой кооперации, проведения профориентационных мероприятий среди молодых специалистов, дальнейшего наращивания экспортного потенциала и выхода на глобальные рынки.

АРПЭ консолидирует оценки и предложения частных компаний в проекте стратегии развития электронной отрасли.

О компании «Аэродиск»

«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минкомсвязи (Минцифры) с 2017 г.