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«Ростелеком-cолар» отменяет испытательный срок для ИТ- и ИБ-специалистов

«Ростелеком-cолар» решил отменить испытательный срок для специалистов по информационной безопасности и информационным технологиям. Сотрудники, которые придут в компанию до 1 сентября 2022 г., с первого дня работы будут пользоваться всеми преимуществами и льготами компании. Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком-cолар».

Нестабильная экономическая обстановка в России и введенные западными странами санкции вызвали опасения у ИТ- и ИБ-специалистов по поводу устойчивости отрасли. Будучи одним из лидеров рынка кибербезопасности, «Ростелеком-солар» не только продолжает активный набор новых специалистов, но и улучшает условия приема на работу. Это позволит новым работникам увереннее чувствовать себя в непростое для всех время. Не дожидаясь конца испытательного срока, они смогут получить все преимущества сотрудников, которые его успешно прошли.

«Сфера информационной безопасности в последние годы стала одной из наиболее перспективных, а с учетом происходящих событий превратилась в стратегически важную для государства, бизнеса и населения. В условиях увеличения числа кибератак востребованность ИБ- и ИТ-специалистов также будет расти. Позиции “Ростелеком-солар” как национального провайдера сервисов и технологий кибербезопасности позволяют обеспечить лучшим специалистам отрасли приоритетные условия даже в текущей экономической ситуации. Мы не останавливаем наем сотрудников, наоборот, мы готовы предлагать всем новичкам подключение полного социального пакета с ДМС, премированием, оплачиваемыми на 100% больничными и отпускными днями уже с первого дня работы», – сказала Ирина Самохвалова, директор по управлению персоналом и организационному развитию компании «Ростелеком-солар».

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«Ростелеком-солар» – разработчик отечественных продуктов, сервисов и услуг информационной безопасности. Компания обеспечивает защиты от киберугроз 70% из 100 крупнейших компаний и госкорпораций России.

«Ростелеком-солар» — компания группы ПАО «Ростелеком». Национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.

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