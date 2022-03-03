Предприятие «Росэлектроники» и ОмГУПС открыли лабораторию по искусственному интеллекту

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» и Омский государственный университет путей сообщения открыли научно-исследовательскую лабораторию «Технологии искусственного интеллекта». Лаборатория займется исследованиями в области применения искусственного интеллекта в перспективных системах радиосвязи.

Лаборатория создана на базе ОмГУПС совместно с входящим в «Росэлектронику» Омским НИИ приборостроения. В церемонии открытия приняли участие ректор университета Сергей Овчаренко и генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский.

Новая лаборатория займется разработкой типовых и кастомизированных технических решений, основанных на применении VR-технологий, технологий больших данных, машинного обучения глубоких нейронных сетей и искусственного интеллекта под задачи машиностроительного и железнодорожного производства.

«В интересах Омского НИИ приборостроения на базе открывшейся лаборатории будут проводится исследования в сфере применения технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности работы перспективных систем радиосвязи. Со своей стороны, мы готовы предоставить технологическую базу нашего предприятия для проведения исследований, испытаний и запуска производства новых изделий», – отметил генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский.

«Мы открываем такие совместные лаборатории для того, чтобы наши выпускники соответствовали мировому уровню. Не только ОНИИП, с которым мы давно и успешно сотрудничаем, нуждается в кадрах: это потребность и компании РЖД, которая сейчас активно развивает цифровые и VR-технологии. Уверен, что новая лаборатория поможет нам значительно улучшить качество подготовки будущих специалистов», – сказал ректор ОмГУПС Сергей Овчаренко.