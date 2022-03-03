«Ситимобил» и «Ситидрайв» отчитались об итогах работы за 2021 год

«Ситимобил» и «Ситидрайв», являющиеся частью «О2О холдинга» VK и «Сбера», объявили результаты работы за прошедший год. «Ситидрайв» стал одной из крупнейших компаний по краткосрочной аренде автомобилей: к концу IV квартала сервис вошёл в топ-3 каршерингов по размеру автопарка. Количество автомобилей увеличилось до 7 тыс., а число поездок выросло до почти 8 млн (рост на 80% по сравнению с предыдущим годом). В IV квартале оборот платформы превысил 1 млрд руб., за год достигнув почти 3,5 млрд руб.

За 2021 г. было совершено почти 200 млн поездок на такси через сервис «Ситимобил» в более чем 80 городах присутствия. Оборот компании превысил 54 млрд руб.

В апреле 2021 г. «Ситимобил» представил единую платформу городской мобильности, куда вошли такси, каршеринг «Ситидрайв» (бывший Youdrive) и электросамокаты, а также изменил визуальный стиль брендов. «Ситимобил» расширил пользовательский сценарий за счёт полной интеграции аренды электросамокатов в приложение. Благодаря сотрудничеству с «Юрент» по всей стране пользователям было доступно более 35 тыс. самокатов: в 2021 г. пользователи совершили более 2 млн поездок.

В IV квартале «Ситимобил» продолжил развивать B2B-сегмент, увеличив количество поездок в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Направление бизнеса доставки C2C и B2C компании показывало стремительный рост, а список партнеров регулярно увеличивался, среди них «Сбермаркет», «Лента», «Быстроном», «Верный», «Экомаркет», «Куулклевер» и другие. В пиковые дни количество доставок превышает 24 тыс.

В августе «Ситимобил» перезапустил приложение для водителей и курьеров партнеров, полностью изменив интерфейс. Вместе с этим всем водителям партнеров «Ситимобил» стала доступна услуга заправки в приложении, так же топливом снабжается автопарк «Ситидрайв», что привело к увеличению оборота топливной платформы в 2 раза. Значительный прогресс был достигнут в сотрудничестве с геосервисом «2ГИС», что позволило улучшить системы навигации в «Ситимобил», а также начата интеграция «2ГИС» с каршеринг-сервисом «Ситидрайв».