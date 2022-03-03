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Выручка Mango office увеличилась на 21% и составила 5,37 млрд руб. по итогам 2021 года

Российский поставщик профессиональных коммуникационных решений для бизнеса Mango office объявил результаты деятельности в 2021 г.

Выручка компании за год увеличилась на 21% и составила 5,37 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 50% и достиг 1,35 млрд руб. ARPU (средний доход в расчете на одного абонента) за год вырос на 16%. Сервисы Mango office к концу 2021 г. стали доступны более чем в 100 городах страны, а количество пользователей компании превысило 500 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Mango office.

Преимущественно финансовые показатели улучшились благодаря тому, что оператор сосредоточился на предоставлении ИТ-сервисов для среднего и крупного бизнеса. Mango office предлагает решения, которые быстро и удобно подстраиваются под нужды бизнеса и позволяют выстраивать эффективную работу компаний из разных отраслей — e-commerce, медицины, недвижимости, страхования, энергетики, промышленности, автомобильной сферы. Только за предыдущий год спрос на услуги поставщика среди компаний со штатом от тысячи человек вырос на 42%.

Наибольший рост выручки показали продукты MarTech (marketing technologies) и облачного контакт-центра — он составил 40% и 50% соответственно. Повышение продаж связано с трендом 2021 г. на автоматизацию маркетинга. Для комплексного управления привлечением клиентов разработчик активно развивал MarTech-экосистемы, обновляя платформу сквозной аналитики и коллтрекинга.

Другие продукты, которых коснулась модернизация, также показали высокие продажи. В частности, в 2021 г. компания выпустила усовершенствованную версию своей платформы для контактных центров, сделав ее профессиональным инструментом менеджмента — с более удобными опциями постановки, управления и контроля задач сотрудников.

В 2021 г. по-прежнему были актуальны решения для организации рабочего процесса в дистанционном формате. Оператор предоставил своим клиентам целый комплекс продуктов для «удаленки», которые помогают быстро и легко создавать гибридные офисы, собирать распределенные команды, переводить на дистант отдельные департаменты или проектные офисы. Благодаря этим сервисам руководители получают объективную статистику об эффективности сотрудников и могут сравнивать результативность работы в офисе и на «удаленке».

В конце 2021 г. компания Mango office запустила новый сервис чат-ботов, позволяющий компаниям из разных отраслей проводить опросы и информировать клиентов без участия сотрудников.

Также оператор сделал упор на интеграционные возможности своих решений. Теперь благодаря его low-code разработкам специалисту на стороне заказчика не требуются глубокие знания программирования, чтобы построить собственный модуль интеграции решений Mango office с другими информационными системами.

Для крупных компаний востребованным кейсом в 2021 г. стало подключение унифицированных коммуникаций через технологию SIP-trunk – виртуальный канал связи между АТС предприятия и виртуальной АТС Mango office. Он позволяет объединить различные платформы телефонии в единую сеть и совершать внутренние, входящие и исходящие звонки независимо от того, к какой именно АТС принадлежит тот или иной сотрудник или телефонный номер.

«Сегодня наша компания сфокусирована на создании технологичных решений, которые помогают российскому бизнесу автоматизировать бизнес-процессы, осваивать дистанционные форматы работы, создавать гибридные офисы, выстраивать эффективную коммуникацию с клиентами и внутри распределенных команд, сокращать расходы на фонд оплаты труда, — отметил Дмитрий Бызов, генеральный директор Mango office. — 11 наших сервисов сертифицированы и внесены в реестр отечественных поставщиков, а все сервера компании находятся на территории РФ, что позволяет обеспечивать безопасность информационных систем наших партнеров. На своем опыте мы видим большой интерес компаний к российским облачным технологиям и ИТ-сервисам. Спрос на них будет расти, и мы считаем его удовлетворение своим приоритетом».

Среди приоритетов на 2022 г. — расширение возможностей клиентов, которые уже подключились к облачной платформе, за счет новых продуктов и опций. Также Mango office продолжит развивать решения на базе гибридных облаков и сервисы с упором на омниканальность, автоматизацию, роботов, MarTech и SalesTech.

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Mango office — разработчик программного обеспечения и сервисов для бизнес-коммуникаций. Поставщик SaaS-решений и лидер российского рынка виртуальных АТС.

В линейке Mango office решения для профессиональной обработки звонков и коммуникаций в цифровых каналах, облачные платформы для контакт-центров, martech-технологии, а также средства организации совместной и удаленной работы, включая защищенный корпоративный мессенджер и видеоконференции. Облачной платформой Mango office пользуются 55 тыс. российских компаний, обслуживаемый трафик — более 4 млн звонков в сутки, охват сервиса — 100 городов России.

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