Более 30 команд представят Московский регион на чемпионате по робототехнике First Robotics Championship

По итогам отборочного чемпионата по робототехнике «First Robotics Championship — Москва 3.0» столичный регион на национальном этапе будут представлять 32 команды — 22 из Москвы и 10 из Подмосковья. В их число вошли девять команд из технопарка «Мосгормаш» и четыре команды из технопарка «Москва». Заключительная часть соревнований пройдет с 18 по 20 марта в Экспоцентре, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«В финале чемпионата примут участие около 350 команд из 42 регионов России и из Казахстана. Нам приятно, что треть финалистов из столичного региона — это команды детских технопарков Москвы. Благодаря этим образовательным площадкам ребята могут найти свое призвание и получить полезные практические навыки, которые в дальнейшем помогут им развиваться как специалистам», — сказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Темой чемпионата по робототехнике в этом году стали грузовые перевозки. Соревнования за право выхода в финал проходили по четырем направлениям для участников от четырех до 18 лет: Discover, Explore, Challenge и First Tech Challenge. Команды презентовали разработки, а судьи оценивали навыки участников.

На национальном этапе в категории Discover выступят шесть московских команд. Три из них представляют детский технопарк «Мосгормаш», их подготовка шла совместно со школой №1368. Еще одна — из детского технопарка «Москва». Также выступят команда студии «Любим кубики» и команда центра образования «Богородский» из Ногинска, которая представит Московскую область.

В категории Explore будут соревноваться семь команд — три из детского технопарка «Мосгормаш», по одной из детского технопарка «Москва», студий «Любим кубики» и «Роботех.клуб», а также объединенная команда семьи Жуковых и их соседей. Московскую область в этой категории представят пять команд — от клуба робототехники и программирования «Робоcode», студии технического творчества «Импульс» при школе №8 (Пушкино), школы «Мозаика» (Красногорск, деревня Путилково), центра молодежного инновационного творчества «Ноосфера» (Фрязино) и частной школы «Лексис» (Лосино-Петровский, поселок Свердловский).

В направлении Challenge выступают команды участников от 10 до 16 лет. Среди московских команд за победу будут бороться две команды из детского технопарка «Мосгормаш», команда из детского технопарка «Москва» и команда школы №1329. Подмосковье представят студия технического творчества «Импульс» при школе №8 (Пушкино), школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов (Орехово-Зуево) и гимназии №5 и 11 из Королева.

На национальный чемпионат отправятся победители в номинации First Tech Challenge для участников в возрасте от 12 до 18 лет. Она впервые представлена в региональном туре. Это команды школы №444, детского технопарка «Мосгормаш» и школы №1566. На региональном этапе команда школы №444 заняла первое место, команда технопарка «Мосгормаш» — второе, команда школы №1566 — третье.

«Слушатели детских технопарков показывают такие хорошие результаты во многом благодаря преемственности поколений. Даже после того, как их выпускники поступают в вузы, они остаются работать с детьми в качестве наставников. Например, выпускник “Мосгормаша” Марк Ганкин, который неоднократно становился победителем различных конкурсов еще во время обучения там, сейчас учится на втором курсе МЭИ. Одновременно он готовил к соревнованиям команды своего технопарка. В итоге три из них вошли в число победителей в нескольких категориях», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Региональный отборочный тур «First Robotics Championship — Москва 3.0» проходил в столице четыре дня. С 17 по 19 февраля определяли финалистов в направлениях Challenge и First Tech Challenge, а с 18 по 20 февраля — в направлениях Discover и Explore. Свои проекты представили около 100 команд из Москвы и Московской области. Участники из столичного региона боролись за право выйти в финал чемпионата, а гости из Вологды, Санкт-Петербурга и Красноярска приехали в столицу, чтобы получить дополнительный опыт перед национальным турниром.