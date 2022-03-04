Вопросы и ответы по мерам поддержки ИТ-отрасли

Минцифры России опубликовало ответы на вопросы по мерам поддержки отечественной ИТ-отрасли.

1. Как ИТ-компаниям пройти государственную аккредитацию?

Аккредитация ИТ-компаний осуществляется Минцифры России. Это действующая с 2008 г. процедура. Всего аккредитовано более 14 тыс. юридических лиц. Уточненные правила аккредитации утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2021 г. № 929. Единственным в настоящее время условием аккредитации является соответствие ОКВЭД организации следующим группам 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 63.11.1.

Заявление о предоставлении аккредитации размещено на Портале госуслуг.

Прохождение аккредитации в настоящее время является необходимым, но в соответствии с НК РФ недостаточным условием для получения ИТ-компанией возможности применения двух льгот:

- пониженных тарифов на уплату страховых взносов, составляющих в сумме 7,6%;

- пониженной ставки налога на прибыль, который сейчас составляет 3% (но в соответствии с Указом Президента России от 2 марта 2021 г. № 83 планируется ее обнуление до 31 декабря 2024 г.).

При этом соответствующими статьями Налогового кодекса установлены дополнительные условия, необходимые для применения данных льгот – не менее 90% доходов организации должно поступать от разработки ПО и продажи собственных программных продуктов (доходы от ИТ-деятельности). По итогам 2021 г. более 6000 компаний воспользовались ранее предоставленными налоговыми льготами.

Планируется, что для применения новых содержащихся в Указе мер господдержки данные критерии будут сохранены с возможными уточнениями условий применения – за исключением предоставления отсрочки от призыва на военную службу до 27 лет. По этой мере Минцифры России предлагается предоставлять отсрочку сотрудникам всех аккредитованных ИТ-компаний, соответствующих определенным профессиональным требованиям: наличие профильного образования, непосредственное участие в работах по разработке и поддержке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов и др. Соответствующие критерии и порядок проверки специалистов на соответствие им планируется подготовить.

2. Какие льготы получат интернет-компании и интеграторы? Какие источники доходов должны быть для получения этих льгот?

Минцифры предлагается предоставить российским интернет-компаниям и ИТ-компаниям, которые адаптируют, внедряют и поддерживают не принадлежащее им российское ПО (интеграторам), льготы, аналогичные тем, которые уже сейчас предоставляются ИТ-компаниям, с учетом их дополнения в рамках реализации Указа.

Такие компании смогут применять:

- пониженные тарифы на уплату страховых взносов, в сумме составляющие 7,6%;

- ставку налога на прибыль этих организаций в размере 0%.

При этом по таким компаниям предлагается использовать следующие критерии применения льгот:

1) для интернет-компаний, размещающих рекламу и оказывающих дополнительные услуги в своих приложениях, доля доходов от ИТ-деятельности, включающая в том числе доходы от рекламы и оказания дополнительных услуг, должна составлять не менее 90%. При этом планируется уточнить состав дополнительных услуг (Минцифры будет согласовывать с Минфином, что под дополнительными услугами будет пониматься предоставление доступа к электронному образовательному, новостному и игровому контенту и сервисам, электронным библиотекам и аудиовизуальным сервисам, сервисам бронирования гостиниц и продажи билетов);

2) для ИТ-компаний (интеграторов) доходы от услуг и работ по адаптации, установке, внедрению, тестированию, поддержке не принадлежащего им российского ПО должна составлять не менее 75% от общих доходов ИТ-компании. При этом общая сумма доходов от ИТ-деятельности должна также составлять не менее 90% от совокупных доходов организации.

В Указе Президента России отсутствуют меры по освобождению от НДФЛ сотрудников ИТ-компаний и предоставлению им льготной ипотеки.

В соответствии с Указом Минцифры предлагает предоставлять безвозмездное финансирование на возмещение аккредитованным ИТ-компаний, имеющим право на получение льгот в соответствии с НК РФ, их расходов на обеспечение льготной ставки по ипотеке и повышение уровня оплаты труда, в том числе в пределах суммы уплаченного по ним НДФЛ. В настоящее время Минцифры разрабатывает порядок расчета необходимого финансирования, в том числе определения сотрудников компаний, которые смогут воспользоваться этими льготами.

При этом в условия предоставления льготных кредитов этим компаниям по ставке не выше 3% также будут включены требования по несокращению сотрудников и индексации их уровня оплаты труда.

3. Почему отсрочка от военной службы распространяется на возраст только до 27 лет? Какие категории будут освобождены?

По закону «О воинской обязанности и военной службе» призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 лет до достижения ими возраста 27 лет. Старше этого возраста граждане не призываются на срочную службу. Планируется, что указанное освобождение будет распространяться на ИТ-специалистов, непосредственно вовлеченных в разработку программного обеспечения и его внедрение, на время их работы в аккредитованной ИТ-организации. При этом будет разработан порядок определения категорий таких специалистов.

4. Как будет упрощена процедура трудоустройства и получения вида на жительства?

Минцифры предлагает наделить аккредитованную ИТ-компанию правом привлекать и использовать иностранных работников без получения соответствующего разрешения в случае, если иностранный гражданин заключил трудовой договор с такой компанией. Срок временного пребывания в России иностранного гражданина и членов его семьи, прибывших в порядке, не требующем получения визы, в случае заключения им трудового договора с аккредитованной ИТ-компанией продлевается на срок действия заключенного им трудового договора, но не более чем на три года с даты его въезда в Россию. Иностранному гражданину (и членам его семьи), которому для въезда в Россию требуется получение визы, в случае заключения им трудового договора с аккредитованной ИТ-компанией, МИДом России по ходатайству Минцифры России выдается многократная обыкновенная рабочая виза на срок действия трудового договора, заключенного с таким иностранным специалистом, но не более чем на три года с последующим продлением. Иностранному гражданину и членам его семьи, в случае заключения им трудового договора с аккредитованной ИТ-компаний также может быть выдан вид на жительство без получения разрешения на временное проживание с учетом требований пунктов 4, 5.1, 9 и 10 статьи 8 и статьи 9 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» на срок действия трудового договора, но не более чем на три года.

5. Что делать, если ИТ-специалисты массово теряют работу в связи приостановкой деятельности зарубежных компаний или сокращением экспортной выручки российских разработчиков?

В соответствии с Указом Минцифры планирует на порядок увеличить объем грантов на разработку отечественных программных платформ, призванных заменить используемые зарубежные решения. Данные гранты получат российские ИТ-компании, которые смогут создать конкурентные продукты, оставаясь их правообладателем. Это позволит полностью задействовать высвобождаемые кадры.

6. Это конечный перечень мер или будут еще?

Указом определены первоочередные меры, сейчас с отраслью идет большая работа по формированию дополнительных и точечных мер поддержки конкретных сегментов индустрии.

7. Как будет выстроены коммуникации с ИТ-компаниями?

Минцифры создало оперативный штаб, куда вошли руководители отраслевых ассоциаций (АПКИТ, «Руссофт», АРПП, РАЭК, АКППОО и др.), а также представители крупнейших ИТ-компаний для оперативной проработки механизмов реализации мер, приведенных в Указе, и других идей по поддержке развития отрасли.

Также 5 марта 2022 г. на портале Госуслуг будет запущена форма сбора данных от ИТ-компаний, нуждающихся в оперативной поддержке. Каждая заявка будет вручную оперативно отрабатываться.