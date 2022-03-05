Softline объявила об изменениях в совете директоров и в руководстве

Softline, глобальный поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, со штаб-квартирой в Лондоне и работающий в почти 60 странах, в том числе и в России, сообщает сегодня о следующих немедленных изменениях в руководстве. Эти изменения соответствуют объявленной трехмерной стратегии роста и приверженности планам дальнейшего расширения глобального присутствия. Об этом CNews сообщили представители Softline.

- Жак Герс (Jacques Guers), независимый член совета директоров назначается неисполнительным председателем совета директоров

- Игорь Боровиков покинет свой пост председателя совета директоров и продолжит свою работу в качестве исполнительного директора в совете. Он возглавит комитет по слияниям и поглощениям и сфокусируется на росте вне СНГ.

- Олег Железко и Александр Галицкий покидают совет директоров

- Рой Хардинг (Roy Harding), являвшийся до настоящего момента президентом Softline International, назначается генеральным директором (CEO) холдинговой компании группы Softline Holding Plc., а также займет место в совете директоров. Это назначение является отражением наших планов на ускоренный рост нашего глобального присутствия

- Генеральный директор группы Сергей Черноволенко назначается на вновь созданную должность главного операционного директора (COO), он также останется членом совета директоров и членом комитета по аудиту.

Компания активно занимается поиском новых независимых неисполнительных директоров для того, чтобы поддерживать свою приверженность принципам ответственного и продвинутого корпоративного управления. Компания объявит о новых назначениях, когда они состоятся.

«Для меня это большая честь стать председателем совета директоров. Изменения, объявленные сегодня, являются естественным шагом в том, что мы делаем согласно нашей стратегии роста для развития компании как глобального лидера в цифровой трансформации, поставщика решений, платформ и услуг. Я благодарю Олега и Александра за их существенный вклад в процесс перехода компании в разряд публичных. В процессе нашей работы по достижению амбициозных целей, которые стоят перед нами, мы также сможем воспользоваться глубокими знаниями в области операционного управления Сергея, нашего нового главного операционного директора. Игорь продолжит свою работу в совете со свойственными ему энергией и энтузиазмом, а также будет помогать нам своим видением в отношении долгосрочных инвестиций. Я приветствую и Роя – нашего нового члена совета директоров. Его разносторонний опыт и проницательность будут бесценны для совета по мере того, как компания расширяет свой международный бизнес. Ну и наконец, я хочу поблагодарить всю восьмитысячную команду специалистов Softline по всему миру за их продолжающуюся упорную работу с заказчиками для решения всего спектра технологических задач, стоящих перед ними», – сказал Жак Герс, председатель совета директоров группы Softline.

«Я основал эту компанию 28 лет назад в России, и я рад видеть, что она растет и продолжает помогать заказчикам в их работе. Наша трехмерная стратегия роста остается основанием, на котором развивается компания, и наша энергичная деятельность по слияниям и поглощениям будет поддерживать эту стратегию. Я желаю Жаку всяческого успеха на посту председателя совета директоров. Сергей и Рой на протяжении последних нескольких лет обеспечили существенный рост компании и продолжат развивать её для выхода на новый уровень в будущем», – отметил Игорь Боровиков, основатель и исполнительный директор, председатель комитета по слияниям и поглощениям.

«Рой – это очень опытный, знающий лидер с глубоким пониманием международных рынков. Мы продолжим работать над исполнением нашей стратегии, над достижением наших целей и выполнением обязательств перед клиентами и всеми другими заинтересованными лицами», – сказал Сергей Черноволенко, главный операционный директор.

«Быть генеральным директором этой замечательной компании это большая честь и ответственность. Я рад предоставленной возможности работать вместе с нашей великолепной командой профессионалов, которую собрал Сергей. Наши ценности и принципы остаются без изменений, и мы продолжаем фокусироваться на том, что мы делаем лучше всего – предоставляем решения для наших заказчиков», – отметил Рой Хардинг, генеральный директор и член совета директоров группы Softline.

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Softline – глобальный поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис компании находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками продуктов и услуг в области информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. Softline реализует свою трехмерную стратегию роста, направленную на расширение географии, портфеля решений и каналов продаж. Для реализации этой стратегии Softline активно приобретает компании по всему миру, пользуясь возможностями, которые предоставляет идущая консолидация отрасли.

В 2020 финансовом году Softline достигла оборота в $1,8 млрд. В октябре 2021 г. компания разместила свои ценные бумаги на Лондонской и Московской фондовых биржах. С конца 2020 финансового года Softline приобрела несколько компаний с общим годовым оборотом около $200 млн.