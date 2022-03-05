Выручка «М.видео-Эльдорадо» выросла на 13% до 476 млрд рублей по итогам 2021 года

«М.видео» (группа «М.видео-Эльдорадо) объявила аудированные консолидированные финансовые итоги, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.

Выручка группы выросла на 12,9% год к году до 476364 млн руб.

Валовая прибыль снизилась на 4% год к году до 95191 млн руб. (95250 млн руб. по МСФО (IFRS) 16), валовая маржа составила 20,0%.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (SG&A) без учёта амортизации составили 77872 млн руб. (61855 млн руб. по МСФО (IFRS) 16) и как процент от выручки составили 16,3%.

Показатель EBITDA группы вырос на 2,3% год к году и достиг 27495 млн руб. (43656 млн руб. по МСФО (IFRS) 16). EBITDA маржа составила 5,8% (9,2% по МСФО (IFRS) 16).

Показатель скорректированной EBITDA группы упал на 38,8% год к году до 17414 млн руб. (33576 млн руб. по МСФО (IFRS) 16). Скорректированная EBITDA маржа составила 3,7% (7,0% по МСФО (IFRS) 16).

Чистая прибыль группы составила 8651 млн руб. (3325 млн руб. по МСФО (IFRS) 16).

Чистый долг группы на 31 декабря 2021 г. составил 57085 млн руб. (увеличение на 41% по сравнению с 31 декабря 2020 г.), показатель чистый долг / EBITDA – 2,06x (по сравнению с 1,44x на 31 декабря 2020 г).