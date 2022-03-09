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IT Expert завершила оценку возможностей системы ИТ-управления в СК «Альфастрахование»

Под руководством группы компаний IT Expert был проведен повторный аудит в компании «Альфастрахование». Работы были направлены на оценку процессной и цифровой зрелости ИТ. Данная оценка охватывала несколько областей ИТ: развитие, поддержка, надежность и экономичность.

В начале 2022 г. была проведена повторная комплексная оценка цифровой зрелости ИТ, сформированы рекомендации по развитию ИТ.

«Мы уже проводили оценку зрелости ИТ-функции в 2020 г. в компании. Тогда результаты помогли в планировании дальнейшей работы по совершенствованию ИТ-функции в условиях роста бизнеса и меняющихся внешних факторов. Повторный аудит показал, что в компании повышается процессная и цифровая зрелость ИТ, это говорит о целенаправленной деятельности руководства и менеджмента по повышению эффективности ИТ-деятельности и качества цифровых продуктов и ИТ-услуг компании», – отметил управляющий партнер ГК IT Expert Михаил Грибов.

Как отмечают в СК «Альфастрахование», результаты аудита 2020 г. были положены в планы по совершенствованию ИТ-функции, которые были приведены в исполнение. Работы были направлены на улучшение эффективности управления и процессов, а также работы с данными. Как результат, улучшилась процессная зрелость и устойчивость, улучшилась координация деятельности по созданию и развитию цифровых решений.

В проведение оценки заложена уникальная методология компании. В её основе лежат международные стандарты и мировые практики ITIL, COSO, TOGAF, ISO 20000, COBIT и др. Главная особенность IT Expert – адаптивность методологии: с одной стороны, аудит проводится с учетом специфики организации, с другой – осуществляется тщательное рассмотрение всех аспектов цифровой трансформации ИТ.

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