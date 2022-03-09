Цены на программы «1С» остаются прежними.

Отмена решения от 5 марта 2022 г. о повышении цен на продукты "1С:Предприятие" с устаревшей аппаратной защитой USB. Компания «1С» благодарит партнеров и пользователей за критические замечания по информационному письму №29208 от 5 марта 2022 г.

В условиях многомесячной задержки поставок аппаратных ключей защиты требовалось переключить всех покупателей на более современный и дешевый вариант «1С:Предприятия» с программной защитой. Однако, решение о повышении для этого цен на устаревшие поставки с аппаратной защитой, составляющие малую часть ассортимента, в текущей ситуации оказалось неверным, не были предусмотрены возможные негативные факторы и реакция общественного мнения, а однобокое освещение в сетевых изданиях и каналах усугубило негатив. Об этом CNews сообщили представители «1С».

С учетом этого «1С»:

- Отзывает информационное письмо №29208 от 5 марта 2022 г. «С 5 марта 2022 г. устанавливаются новые цены на продукты "1С:Предприятие" с аппаратной защитой (USB). Аналогичные продукты с программной защитой продаются по прежним ценам».

С 9 марта 2022 г. возвращает цены на продукты «1С:Предприятие» с аппаратной защитой (USB) на прежний уровень, по состоянию на 4 марта 2022 г.

- Прекращает свободную продажу продуктов «1С:Предприятие» с аппаратной защитой (USB) с 9 марта 2022 г. до возобновления поставок необходимых комплектующих (USB-ключей).

Из складских остатков комплектующих формируется резерв для обеспечения возможности замены неисправных USB-ключей у пользователей, заявки рассматриваются в обычном порядке. Заявки на продажу программных продуктов «1С:Предприятие» с аппаратной защитой по старым (низким) ценам начиная с 10 марта 2022 г. рассматриваются в индивидуальном порядке, их выполнение не гарантируется.

Также еще раз обращаем внимание на то, что цены на основной ассортимент программ системы «1С:Предприятие» с программной защитой, на облачные продукты, а также на сервисы ИТС не изменялись.