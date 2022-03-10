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Atos признана лидером магического квадранта Gartner в области управления данными и аналитики

Atos была признана лидером магического квадранта Gartner в области управления данными и аналитики. Эксперты выделили Atos как сильного представителя рынка в следующих критериях: «полнота видения рынка» и «способность реализации поставленных задач».

Четан Манджарекар, руководитель глобального направления по автоматизации данных и аналитики искусственного интеллекта в Atos, отметил: «Услуги в сфере данных и аналитики являются ключевыми для поддержки цифровой трансформации, и мы гордимся тем, что Gartner признал нас лидером в этой развивающейся отрасли. Как лидер безопасных и декарбонизированных цифровых технологий, мы сосредоточены на том, чтобы дать возможность нашим клиентам повысить ценность анализа данных и ускорить цифровую трансформацию».

Atos предлагает решения и услуги по управлению данными и аналитикой, позволяющие получать сведения из информационных ресурсов. Компания помогает клиентам извлекать пользу за счет ускоренного внедрения или миграции существующих информационных ландшафтов на современные платформы данных с использованием локальных, гибридных или мультиоблачных сред.

Выгода предложения, как отмечают в Atos, состоит в следующем: cокращение времени выхода на рынок на 20-30% с помощью набора инструментов для модернизации данных; предоставление готовых решений с использованием искусственного интеллекта и конвейера данных, разработанных Atos для конкретной отрасли; получение максимальной отдачи от инвестиций в инновации и обеспечение максимально возможного снижения рисков благодаря партнерству; проведение быстрых экспериментов и создание прототипов с помощью Atos Studio & AI Lab.

Магический квадрант оценивал 18 поставщиков услуг на основе их способности предоставлять услуги в области управления данными и аналитики.

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