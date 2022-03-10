«Мой офис» объявил об изменениях в структуре управления компанией

С 10 марта 2022 г. пост генерального директора компании «Мой офис» займёт Андрей Чеглаков, председатель совета директоров компании. Дмитрий Комиссаров переходит на позицию директора по разработке и развитию продуктов, сохраняя за собой членство в совете директоров компании.

Изменения в структуре управления позволят развести роли, отвечающие за расширение продуктового портфеля и оптимизацию операционных процессов компании.

Компания «Мой офис» демонстрирует уверенный рост. По итогам 2021 г. выручка удвоилась, количество клиентов превысило 2,5 тыс. организаций. Партнёрская сеть компании существенно расширилась как в России, так и за её пределами.

В 2021 г. компания увеличила продуктовое предложение, в том числе вывела на рынок ещё один флагманский продукт — Mailion, корпоративную почту нового поколения. Планируется дальнейшее развитие продуктового ряда и кратное увеличение клиентской базы.