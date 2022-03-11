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«Росатом» оценил потенциал рынка цифровизации систем водоснабжения

«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») опубликовал результаты исследования в сфере ресурсоснабжения. Компания развивает собственное программное обеспечение «Цифровой водоканал», предназначенное для контроля, мониторинга и диспетчеризации технологических и производственных процессов предприятий водоснабжения. Для комплексной оценки ситуации в данной сфере и понимания картины в стране и регионах РИР провел маркетинговое исследование рынка «Цифровой водоканал» (ЦВ) и конкурентов. Это помогло выявить ключевые данные существующих на рынке решений и наметить пути развития.

В ходе подготовки исследования эксперты РИР в первой половине февраля 2022 г. собрали и проанализировали данные из различных источников. По итогам 2021 г. фактический денежный объем российского рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ) составил 486,8 млрд руб. По итогам 2021 г. суммарный объем текущих базовых ИТ-затрат предприятий водоснабжения и водоотведения оценивается всего в 4,3 млрд руб. А непосредственно объем российского рынка цифровых водоканалов, который составляет не более 2% от мирового, в 20,3 млрд руб.

«Важно отметить, что к текущим ИТ-затратам относятся, как правило, поддержка существующей ИТ-инфраструктуры, дозакупка лицензий и оборудования скорее с целью решить текущую проблему, чем с целью модернизации и усовершенствования работы ВиВ с перспективой на будущее. В то время как концепция «Цифрового водоканала» включает в себя автоматизацию и перевод в цифровой формат всех бизнес-процессов предприятий рынка водоснабжения и водоотведения — от снятия показаний счетчиков до непосредственного выставления самих счетов. На текущий момент большинство этих функций реализуется вручную с большими производственными и временными потерями», – отметил Виктор Рубежный, руководитель направления «Цифровое ресурсообеспечение» в РИР.

По прогнозам РИР, российский рынок ЦВ достигнет как минимум 30,6 млрд руб. к 2025 г. при сохранении текущего среднегодового темпа роста (в 5%), если же темп роста разгонится до общемирового (10%), то объем рынка ЦВ может достичь уже 38 млрд руб. в том же 2025 г. с перспективой дальнейшего роста. Темпы роста зависят от стимулирования сектора со стороны государства, стремления самих предприятий к цифровизации и общемировых тенденций.

В современных условиях движущими факторами роста рынка являются, во-первых, управление операционными затратами на новом уровне, удовлетворяющем спрос на качественные услуги водоснабжения и водоотведения, при условии обязательной цифровизации ремонтируемых и модернизируемых объектов. Во-вторых – растущая цифровизация сектора коммунальных услуг в целом и стимулирование развития концепции «Умных городов» со стороны государства.

В целом рынок ЖКХ и в частности ВиВ – это перспективная область внедрения различных цифровых решений и, в первую очередь, решений, основанных на базе «Интернета Вещей» (IoT). По типу предлагаемых решений рынок можно поделить на решения, основанные на IoT, решения для учета и анализ данных, работа с большими данными (big data), решения по диспетчеризации, биллинговые системы, группы решения «Умного учета» (онлайн-мониторинг воды).

Рынок ЦВ достаточно молодой и на сегодняшний день насчитывает небольшое количество реальных проектов. Тем не менее, так как предприятия рынка ВиВ продуцируют повышенную потребность в цифровых решениях, то на рынок выходит все больше игроков, предлагающих соответствующие цифровые решения. На момент проведения исследования было установлено, что как минимум 25 компаний так или иначе предлагают решения в области ЦВ. Надо учитывать, что все они отличаются по ширине продуктового портфеля и по ключевым областям работы (предлагают разные модули).

Начиная с 2013 г. в реестре «Роспатента» зарегистрировано всего 50 программ для ЭВМ, предназначенных для установки на предприятиях ВиВ. При этом больше половины из них (26 программ) были зарегистрированы с 2017 по 2020 гг., то есть в период активного развития концепции цифровизации в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». По большинству зарегистрированных решений в реестре «Роспатента» нет развернутой информации, и разрабатывались они зачастую для собственных нужд силами предприятий ВиВ или их партнерами.

Больше всего программ – 12, то есть 24% от общего количества – зарегистрировано для коммерческого учета потребления воды и других энергоресурсов и диспетчеризации. На втором месте – автоматизация расчетов с юридическими и физическими лицами (биллинговые системы) – 11 программ (22%). На программное обеспечение типа «Мобильный контролер» пришлось 12%. Решений по учету электроэнергии зарегистрировано всего два.

«На мой взгляд, сегодня абсолютно очевидно, что ускоренная цифровая трансформация сферы ЖКХ является не только ключевой задачей крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, других российских городов-миллионников, но и средних и малых городов. Здесь важно исходить не только из того, что масштабное внедрение отечественных цифровых технологий позволяет обеспечить потребителям необходимый уровень качества, надежности, доступности и безопасности предоставления жилищно-коммунальных услуг, что, безусловно, очень важно. И ресурсоснабжающим, управляющим организациям комплексные преобразования в их деятельности позволяют обеспечить высокий уровень производительности труда и экономической эффективности. А значит в целом и всей отрасли, что отвечает целям устойчивого социально-экономического развития и городов, и регионов. Поэтому важно, чтобы мероприятия по цифровизации ЖКХ с соответствующими источниками финансирования находили свое отражение в региональных и муниципальных программах модернизации и развития отрасли», – сказал Александр Зорин, заместитель генерального директора компании «Цифровые платформы и решения умного города» (входит в РИР).

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