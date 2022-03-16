CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Бизнес
|

Исследование Eset: 70% российских предпринимателей знают, что их бизнесом интересуются мошенники

Компания-разработчик антивирусных решений Eset провела исследование среди владельцев малого и среднего бизнеса, чтобы определить отношение российских предпринимателей к информационной безопасности компаний.

По результатам опроса только треть респондентов (28%) думают, что их бизнес вряд ли станет жертвой хакеров. Эта группа респондентов считает, что злоумышленники заинтересованы только в крупном бизнесе с большим оборотом, и не знают о существовании их компании.

Однако большинство участников исследования (70%) все же уверены, что их бизнес — безусловный предмет интереса для ИБ-преступников. Эта часть опрошенных отметила, что малые и средние предприятия — легкие жертвы для мошенников. Остальные затрудняются ответить на этот вопрос.

Оценивая вероятность хакерских атак на свой бизнес, большинство владельцев МСБ (58%) думают, что киберугроза малая, но все-таки допустимая. Еще треть (32%) видят вполне реальный шанс подвергнуться взлому. И только 10% респондентов полностью исключают возможность хакерской атаки.

Несмотря на обеспокоенность, владельцы компаний предпринимают минимальные действия, чтобы избежать атак, подвел итоги опроса руководитель корпоративных проектов Eset Иван Аносов.

«Так, самым распространенным способом повысить информационную безопасность бизнеса стала установка антивирусного ПО на рабочие устройства (в 86% случаев). Реже в компаниях внедряют ПО, предотвращающие утечки данных (в 47% случаев), обучают сотрудников базовым правилам ИБ (в 37% случаев) или следят за своевременной модернизацией рабочего оборудования (в 36% случаев)», — отметил Иван Аносов.

В целом российские предприниматели оценивают уровень защищенности своего бизнеса как средний (44%) или как минимальный (35%). Прочие респонденты думают, что их предприятие защищено отлично (в 16%), остальные 5% не уверены в защите вовсе или затрудняются ответить на вопрос.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти хотят обнулить пошлины, чтобы заманить в Россию зарубежную вычислительную технику

Племянник Назарбаева арестован из-за махинаций в главном телеком-операторе страны

Как будут развиваться цифровые сервисы банков

Глава Yandex покидает свой пост из-за санкций

Счетная палата построит систему управления данными аудита на российской платформе

Slack без предупреждения удаляет российские аккаунты. Пострадали разработчики Сбербанка

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций

Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе

Лучшие VPN для Facebook и заблокированных сайтов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Искусственный интеллект на слух определяет дефекты в поездах и машинах

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку

Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет перечеркивает гипотезу африканского происхождения человека
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022