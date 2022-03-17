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«Эр-телеком» останавливает сотрудничество с рейтинговым агентством S&P

«Эр-телеком холдинг» принял решение остановить сотрудничество с международным рейтинговым агентством Standard and Poor’s (S&P).

В связи с изменением макроэкономической ситуации значение международных кредитных рейтингов для российских компаний существенно снизилось, отмечают в «Эр-телекоме». В сложившейся ситуации холдинг принял решение остановить сотрудничество с агентством Standard and Poor’s и расширить взаимодействие с национальными рейтинговыми агентствами.

Ранее национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Эр-телеком холдинга» на уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом. Также НКР присвоило компании кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.

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