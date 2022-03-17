«Позитроника» подвела итоги 2021 финансового года

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» подвела итоги 2021 финансового года. Взятый в 2019 г. курс на развитие электронной торговли сохранился в том же темпе и в прошедшем году. Благодаря этому были достигнуты все задачи, поставленные в начале года. Об этом CNews сообщили представители «Позитроники».

За 2021 финансовый год было открыто 123 магазина из которых семь торговых точек полноформатного вида, а 116 – «Поинт» (точка выдачи и оформления заказов). Основными регионами развития офлайн-магазинов стали СКФО и ЮФО.

Совокупная выручка проекта за прошлый год составила 15 млрд. руб., сохранив тенденцию роста (+7% год к году). В то время как средний чек преодолел отметку 15 132 руб., что на 10% выше прошлогодних показателей. Тенденция роста связана, прежде всего, с техническим развитием интернет-магазина и упрощением способов покупки, а также успешно проведенными ежегодными акциями.

Топ самых продаваемых групп товаров по сравнению с прошлым годом немного изменился. В лидеры вышли: «Телевизоры», «Ноутбуки» и «Бытовая техника». Топ-10 популярных брендов на positonica.ru также претерпел изменения: Acer, Beko, Dell, HP, Hyundai, Lenovo, LG, MSI, Samsung и Starwind (указаны в алфавитном порядке).

«В текущем году мы сделали ставку не только на электронную коммерцию, но и на логистику. Группа компаний Merlion вошла в капитал крупного фулфилмент-оператора Tempoline, который способен обеспечить мощность обработки заказов до 500 тыс. отправлений ежемесячно. С данным поставщиком было заключено соглашение, которое позволит отказаться от посреднических услуг других операторов, тем самым ускорив доставку и увеличив скорость обработки заказов наших покупателей. Мы уверены, что наш сервис в ближайшее время будет отточен до идеала и порадует покупателей удобными обновлениями», - сказал Алексей Грибовский, генеральный менеджер федеральной сети магазинов электроники «Позитроника».

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Федеральная сеть магазинов электроники «Позитроника» – это совместный проект компании Merlion, российского ИТ-дистрибьютора, и ее розничных партнеров. Первый магазин «Позитроника» открылся в марте 2006 г. в Набережных Челнах, а на сегодняшний день франчайзинговая сеть включает в себя около 300 магазинов, представленных во всех федеральных округах России.

Название «Позитроника» – это производная от сочетания «позитивная электроника».