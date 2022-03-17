Венчурный рынок Москвы: рекорды, тренды и туманные перспективы

В 2021 г. венчурные инвестиции в Москве установили исторический максимум, увеличив свои объемы по сравнению с 2020 г. более чем троекратно: $1794 млн против $536 млн. Как и прежде, российская столица стала абсолютным лидером по объемам венчурных инвестиций в стране, заняв более 70% рынка. В 2021 г. рост московского рынка составил 235%, в то время как российский рынок вырос на 160%. О рекордах и трендах прошедшего года и планах на 2022 – в новом исследовании Агентства инноваций Москвы.

Будучи лидером в России, Москва вошла и в топ-10 городов Европы по объему инвестиций – она заняла 9 место по результатам 2021 г., опередив столицу Дании Копенгаген. Важно заметить, что на рынке наблюдался дисбаланс спроса и предложения капитала: на один стартап в Москве приходилось в 3-7 раз меньше финансирования, чем в городах-лидерах – Лондоне, Берлине и Париже. Спрос на инвестиции в Москве в прошлом году не был удовлетворен, и существовал потенциал дальнейшего роста венчурного рынка столицы.

В 2021 г. венчурный рынок Москвы рос за счет инвестиций в более зрелые компании с уже выстроенной бизнес-моделью и стабильными продажами (раунды А, В, С+), что во многом объясняет значительный рост рынка в целом. Одновременно с этим сократилось число сделок ранних стадий: первый раз за прошедшие пять лет доля pre-seed- и seed-сделок составила менее половины от общего количества. Средний и медианный размер сделок также закономерно увеличивались. При этом средний чек вырос на всех раундах – от посевной до зрелой стадии.

Еще одна тенденция заключалась в том, что примерно каждая третья сделка с московским по происхождению стартапом (зарегистрированным в столице) совершалась в иностранных юрисдикциях. При этом доля подобных сделок в общем количестве постепенно росла: с 28% в 2019 г. до 33% в 2021 г. Привлекательность российской юрисдикции для участников венчурного рынка оставалась не очень высокой в силу своей непрозрачности и чрезмерной зарегулированности. В этом контексте иностранные рынки были более привлекательными для предпринимателей. К тому же регистрация юридического лица и релокация компании часто являлись требованием зарубежного регулятора. При желании стартапа развивать глобальный бизнес это требование необходимо было выполнять. В результате в России в 2021 г. регистрировались преимущественно сделки ранних стадий, а большинство крупных сделок раундов В и С+ совершалось в иностранных юрисдикциях, и их доля стабильно росла.

На венчурном рынке Москвы иностранные инвестиции впервые в истории превысили объем капитала, вложенного российскими инвесторами. Приток иностранных вложений стал драйвером роста объема венчурного рынка в целом. За 2021 г. объем зарубежных инвестиций в московские стартапы вырос более чем в девять раз. В прошлом году столичные компании представляли наибольший интерес для инвесторов из США и Великобритании, при этом существовал тренд на увеличение количества новых инвесторов в регионе. Вообще стоит отметить наметившуюся в 2021 г. тенденцию рынка венчурного капитала к становлению все более международным – локация стартапа имела все меньшее значение, границы постепенно размывались.

За последние три года наблюдался рост доли инвестиций в компании младше пяти лет, а среди них – все больше стартапов, которые за столь непродолжительный срок добились стабильных продаж и были готовы к дальнейшему расширению и масштабированию бизнеса. Это связано с накопленным опытом, методиками и практиками создания и развития стартапов, которые помогают основателям дешевле создавать новый бизнес и быстрее расти. С другой стороны, все больше отечественных компаний с самого начала делали фокус не только на российский, но и на международный рынок, что повышало интерес инвесторов и побуждало их вкладываться в такие стартапы. В 2021 г. количество компаний, которые впервые привлекли сторонние вложения, выросло. Их доля при этом составила 66% от общего числа проинвестированных компаний.

Возросло также и число синдицированных сделок с участием двух или более инвесторов. Их доля выросла с 39% в 2020 г. до 50% в 2021 г. Преимущество этого типа сделок заключается в том, что они помогают диверсифицировать венчурные риски и снизить «порог входа» для каждого отдельно взятого инвестора. Синдицированные сделки чаще всего встречались на раундах seed и А (более 60% от общего количества).

В 2021 г. основными драйверами роста рынка стали частные фонды, в отличие от 2020 г., когда эту роль выполняли корпорации. Объем вложений частных фондов в 2021 г. вырос более чем в шесть раз, на них пришлось более 70% от общих объемов инвестиций. Частные фонды наращивали капитал, что позволяло им совершать сделки объемом свыше $10 млн, росло участие российских фондов в совместных сделках с иностранными инвесторами, появлялись новые «серийные» фонды, созданные управляющими компаниями, которые оперировали портфелем из нескольких фондов.

Корпорации, тем не менее, продолжали строить и развивать экосистемы (покупая компании, которые встраиваются в них и дополняют) и активно вкладывать в стартапы, хотя их доля в общем объеме инвестиций снизилась по сравнению с 2020 г. В 2021 г. преобладали прямые сделки с участием корпораций – 18% от общего объема инвестиций – преимущественно на раунде С+. Корпоративные фонды при этом чаще и больше вкладывали в компании на ранних стадиях, а их доля в общем объеме инвестиций была совсем невысока и составила 1%.

Помимо корпораций и частных фондов, заметно росла активность и профессионализация частных инвесторов – в 2021 г. все чаще встречалась практика сообществ бизнес-ангелов, ориентированных на совместное проектное финансирование, возникали специальные узконаправленные образовательные курсы и совместные фонды. Это привело к тому, что в 2021 г. бизнес-ангелы финансировали не исключительно стартапы на ранних стадиях развития, но и участвовали в более крупных раундах (40% от общего количества сделок 2021 приходится на раунды А и В).

В Москве, как и в Европе, в число лидеров по объему вложений стабильно входили программное обеспечение для бизнеса, медицина и транспорт. В 2020 г. резко вырос и закрепился в десятке лидеров EdTech, а в 2021 г. значительно повысился интерес инвесторов к технологиям ритейла и геймингу.

Существенно выросли инвестиции в программное обеспечение для бизнеса (business software). Прежде всего, инвесторы вкладывались в разработки для интеллектуального анализа данных, которые позволяют принимать взвешенные и обоснованные управленческие решения. Также росли вложения инвесторов в low-code- или no-code-платформы, благодаря которым можно создавать собственные программные продукты, не имея при этом никаких навыков программирования.

Ритейл в 2021 г. попал в топ-10 отраслей по объему венчурных инвестиций впервые. Наибольший интерес для инвесторов представляли решения для онлайн-магазинов, в первую очередь позволяющие имитировать офлайн-опыт в цифровой среде, а также роботизированный ритейл и бесконтактные форматы торговли.

Еще одна новая отрасль в топе – это гейминг. Игровые технологии начинают применяться повсеместно – от модной индустрии до онлайн-торговли. Интерес инвесторов был направлен на игровые студии, позволяющим производить необходимый игровой контент.

Все данные, представленные в исследовании и освещенные в данном материале, анализировались до событий конца февраля и последующей резкой смены международной повестки. Сейчас можно утверждать, что сложившиеся за 2021 г. тренды московского рынка венчурных инвестиций изменятся, а экосистему в целом ожидает масштабная трансформация. Сегодня кажется очевидным, что в ближайшие годы Москва не сможет бороться за роль одного из крупнейших европейских центров инвестиций. Зарубежный вектор развития сменится и направится на рынки Ближнего Востока и Азии. Скорее всего, претерпят изменения и основные приоритетные направления венчурного инвестирования.

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