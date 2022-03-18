Правительство России финансово поддержит обучение школьников проектной деятельности в сфере ИИ

Минэкономразвития России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета образовательному фонду «Талант и успех» на проведение мероприятий по формированию школьниками проектов в сфере искусственного интеллекта».

Проект постановления подготовлен в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в целях обучения школьников 7-11 классов проектной деятельности в области искусственного интеллекта (далее – проектное обучение).

Основной задачей проектного обучения является формирование у школьников глубоких предметных знаний в области искусственного интеллекта, а также навыков применения знаний для реализации собственных проектов в области искусственного интеллекта.

На реализацию мероприятий по проектному обучению на период до 2024 г. будет выделено 415328695 руб. из федерального бюджета.

За счет субсидии образовательный фонд «Талант и успех» разработает и проведет онлайн-курсы для школьников по разделам математики и основам программирования с элементами искусственного интеллекта, онлайн-курсы по искусственному интеллекту и смежным дисциплинам, а также организует онлайн проведение научно-образовательных проектов по искусственному интеллекту, в рамках которых школьники под руководством опытных тьюторов научатся формировать и реализовывать проекты в сфере искусственного интеллекта.

Самые талантливые школьники будут приглашены на итоговую проектно-образовательную программу, которая будет организована на базе образовательного фонда на Федеральной территории «Сириус». Школьники смогут презентовать и защитить собственные проекты, а также получить рекомендации от ведущих специалистов в области искусственного интеллекта.

Условия проведения и участия в мероприятиях будут определяться стратегией проектного обучения, которая будет разработана после принятия постановления.