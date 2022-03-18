Предприниматели могут скачать каталог товаров, услуг и работ с «Портала поставщиков»

Пользователи московского «Портала поставщиков» теперь могут скачивать каталог товаров, услуг и работ. Новые API-сервисы особенно актуальны для крупных компаний, которые используют аналитику больших данных, чтобы изучать товарные ниши, рассчитывать конкурентную стоимость для своих предложений и оптимизировать ручную работу с каталогом продукции. Кроме того, полученные данные можно использовать как шаблон: предприниматели могут составить в заданном формате свой каталог, чтобы затем загрузить его на портал и не заполнять карточки товаров вручную. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«“Портал поставщиков” – это полноценный маркетплейс, каталог которого содержит уже более 1,6 млн единиц. Проанализировать его вручную практически невозможно, однако каждому предпринимателю важно постоянно оценивать рынок. Запущенный сервис фактически стал новым этапом развития портала. Он позволяет выгружать как полный каталог, в том числе отфильтрованный по категориям или ключевым словам, так и карточки отдельных СТЕ. Сведения предоставляются в Json-формате: это распространенный текстовый формат отображения структурированных данных, который сочетается со многими современными инструментами разработки. Таким образом, полученную информацию удобно не только просматривать сотруднику компании, но и использовать для последующей работы с помощью программных инструментов анализа больших данных. Все это помогает бизнесу выстроить успешную стратегию участия в закупках», – сказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он добавил, что для использования нового инструмента достаточно базовых навыков программирования, а подробные инструкции помогут разобраться в сервисе и правильно сформулировать запрос даже тем пользователям, которые никогда не писали программный код. Последовательность шагов описана в руководстве по работе, опубликованном на «Портале поставщиков». Подробнее о том, как скачать каталог товаров, услуг и работ продукции, можно узнать на отдельной странице «Портала поставщиков».

«Каталог стандартных товарных единиц появился в 2018 г. для повышения конкуренции и прозрачности проведения закупок, а также для упрощения работы с продукцией. Он на постоянной основе развивается, так в 2021 г. были реализованы витрины работ и услуг, обновлен дизайн каталога товаров, добавлена возможность определения категории товара с использованием искусственного интеллекта и создания стандартных товарных единиц заказчиками города Москвы. Эти обновления значительно сокращают время взаимодействия между участниками процесса, позволяют более детально описать потребность в товаре, работе или услуге. Сейчас стандартная товарная единица – это стержневой элемент всего закупочного процесса, начиная от публикации закупки заказчиком и заканчивая электронным исполнением контракта», – отметил руководитель Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Щербаков.

В скачанном каталоге интересующие сведения структурированы по выбранным характеристикам, ключевым словам и наличию предложений. Например, с его помощью легко находить конкретные категории и продукты, несмотря на большой объем информации.

В каталоге можно посмотреть все предложения поставщиков по конкретной продукции с ранжированием по цене и разбивкой по регионам поставки. Описание каждой единицы товара, услуги или работы содержит информацию о ее рыночном наименовании, средней цене на основании всех предложений, перечень характеристик, а также изображение (для товаров). Благодаря этому можно определить, какое ценовое предложение будет оптимальным конкретному пользователю. Также в описании содержится сведения о номере конкретного продукта Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности или Классификаторе предметов государственного заказа.

Также на основании данных каталога товаров, услуг и работ поставщик может сформировать в своей системе бухгалтерского учета электронный документ исполнения для загрузки в свой личный кабинет. Благодаря этому уменьшается количество данных, которые пользователь должен ввести вручную, а также снижает вероятность ошибок. Этот же каталог можно использовать, чтобы отправить документы для электронного документооборота в части исполнения контрактов внутри «Портала поставщиков» для перенаправления в государственные системы финансового и бухгалтерского учета, которыми пользуются заказчики.

«Портал поставщиков» запущен в 2013 г. Каждый день на портале заключается более тысячи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 13,3%. В качестве поставщиков на портале уже зарегистрировано более 250 тыс. предпринимателей со всей страны, 90% из них — представители малого и среднего бизнеса. Техническое развитие «Портала поставщиков» курирует столичный Департамент информационных технологий, функциональным заказчиком является Департамент города Москвы по конкурентной политике.