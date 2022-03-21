Для юных москвичей проведут тренинги по креативному и технологическому предпринимательству

В марте более чем в 150 столичных школах начался новый поток проекта «Бизнес-уик-энд. Старт». Это бесплатная образовательная программа по основам предпринимательства для старшеклассников от 16 до 18 лет. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, после обучения участники смогут представить свои идеи экспертам на конкурсе и открыть собственное дело.

«Наставники программы помогают молодым людям разрабатывать идеи, определять стратегию развития и запускать бизнес. Проект стартовал в 2020 г. За это время во вводных тренингах приняли участие более 50 тыс. школьников, свыше двух тысяч из них прошли полное обучение», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

В этом году участники программы впервые будут работать в трех направлениях предпринимательства: креативном, технологическом и устойчивом развитии. Проекты разрабатываются командами от трех до пяти человек в течение трех месяцев.

Сначала подростки проходят интерактивные мастер-классы — занятия в игровом формате. Они берут на себя роль антикризисных менеджеров небольших компаний или стартапов. Их задача — улучшить показатели по товару, который в настоящий момент считается или убыточным, или только поступающим в продажу, для дальнейшего развития компании на рынке. В качестве кейсов взяты реальные задачи.

«Ожидается, что на первом этапе программы около 22 тыс. московских школьников примут участие более чем в тысяче интерактивных вводных мастер-классов», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

После этого школьники переходят в наборный модуль — групповые встречи с наставниками для более детального погружения в программу. Во время него изучают такие темы, как формирование мотивации и поддержание командного тонуса, логика работы в спринт-режиме и постановка задач, расширение бизнес-кругозора. Также участников знакомят с лучшими предпринимательскими практиками, им рассказывают об управлении внутренними и внешними командными коммуникациями, поиске и формировании креативной идеи.

Затем школьники смогут немного отдохнуть на фестивале «Старт», который пройдет в этом году впервые. На нем подведут итоги групповых встреч с наставниками, а также презентуют программу образовательного модуля.

Те команды, которые решат более глубоко погрузиться в предпринимательство, могут перейти в образовательный модуль. В этой части программы предусмотрены мастер-классы по нескольким темам: анализ рынка и целевой аудитории, ценностное предложение, маркетинг и продвижение, минимальный работоспособный продукт, финансы и юридическое оформление компании. Также школьников ждет активная работа в формате встреч с наставниками и выполнение домашних заданий.

По итогам обучения все желающие смогут принять участие в конкурсе, где они презентуют экспертам разработанные ими проекты. Затем у выпускников появится возможность зарегистрировать свое дело и при желании продолжить обучение на более продвинутом уровне, развивая свой бизнес.

Следующий поток программы «Бизнес-уик-энд. Старт» запланирован на начало нового учебного года.