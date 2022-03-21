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МТС расширяет набор сотрудников во всех бизнес-направлениях

МТС объявила о расширении набора специалистов всех бизнес-направлений, в том числе об открытии порядка 500 дополнительных вакансий для ИТ-экспертов.

В ИТ-направлении дополнительный набор сосредоточен в области разработки разного стека технологий (Java, .net, JS, Python, Golang, мобильная разработка), также востребованы DevOps-инженеры, аналитики, специалисты по Data Science, руководители ИТ-направлений. Вакансии открыты в командах, развивающих цифровые сервисы на основе Big Data, AI, облачной инфраструктуры и в других продуктовых подразделениях. МТС также готова принять на работу новых сотрудников в сферах маркетинга и PR, финансов, HR и других.

Более тысячи вакансий МТС открыто в региональных подразделениях. На работу в компании могут претендовать, в частности, специалисты в области продаж и развития технической инфраструктуры МТС. Компания также расширяет набор в службы клиентского сервиса (в том числе с возможностью удаленной работы) и в розничные салоны МТС.

С учетом текущей ситуации МТС готова рассматривать прием на работу как отдельных специалистов, так и сформированных команд.

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