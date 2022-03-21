Выручка Ivi по итогам 2021 года выросла на 35%

Онлайн-кинотеатр Ivi опубликовал финансовые и операционные итоги за 2021 г.

Общая выручка компании за 2021 г. выросла на 35% по сравнению с 2020 г. и составила 11,9 млрд руб. по МСФО. Месячная аудитория сервиса достигла 60 млн пользователей. Совокупный объем смотрения за год составил 1,8 млрд часов.

78% от общей выручки 2021 г. заняла выручка платной модели, включающей подписную и транзакционную модели монетизации. Она составила 9,3 млрд руб. и выросла на 32% к 2020 г. Объем ежемесячной платящей аудитории вырос на 20,5% и составил 5 млн домохозяйств.

За год объем валовой рекламной выручки Ivi вырос до 2,7 млрд руб., а объем прямых сделок с рекламодателями — на 47%. Смотрящая аудитория AVOD-модели в 2021 г. достигла 17,3 млн зрителей.

За 2021 г. аудитория сервиса выросла во многом за счет контента линейки Ivi Originals. Самым успешным проектом года стал сериал «Везёт», который на Ivi посмотрело более 2 млн домохозяйств, а на канале НТВ, где он также был показан, около 35 млн зрителей.

В 2021 г. были запущены в производство еще несколько собственных проектов онлайн-кинотеатра. Один из них, сериал «И снова здравствуйте!», уже вышел в феврале текущего года и стал лидером по аудитории первых серий среди всех российских сериалов, когда-либо выходивших на Ivi.

В 2021 г. онлайн-кинотеатр Ivi сфокусировался на более тесном взаимодействии с рынком и опытными творческими командами. Платформа заключила эксклюзивные сделки с продюсерской компанией «Среда», со сценаристами Сергеем Минаевым, Андреем Золотаревым и Алексеем Казаковым, с продюсером Владимиром Масловым и студией «Зум продакшн», студиями Iney Production, Star Media и Hype Film, что позволило поставить на поток разработку и производство качественных проектов. В текущем году на сервисе планируется выпуск еще шести новых сериалов и одного фильма, а всего в работе находится порядка 50 оригинальных проектов.

В планах Ivi постоянно расширять каталог не только за счет оригинальных проектов, но и за счет качественного международного контента. В 2021 г. Ivi заключил сделку с видеостриминговым сервисом Amediateka. Пользователи Ivi получили возможность доступа к сериалам и фильмам HBO, HBO Max, Sky, Lionsgate и многим другим.

На платформе Ivi – более 2,4 тыс. мультфильмов, мультсериалов и развивающих программ для маленьких зрителей. Аудитория направления «Дети» показала значительный прирост год к году — на 36%.

В 2021 г. Ivi увеличил количество партнеров. Онлайн-кинотеатр договорился о крупном стратегическом сотрудничестве с компаниями «Мегафон», «Эр-телеком холдинг» («Дом.ru») и «Тинькофф». Сервис Ivi стал доступен в подписках «Мегафон плюс», «Тинькофф Pro» и «Тинькофф Premium». Аудитория партнерств – миллионы клиентов. Партнерство строится по схеме revenue sharing.

В мае 2021 г. Ivi закрыл новый раунд инвестиций на $250 млн от консорциума инвесторов с участием ВТБ. Инвестиции пойдут на контент, в том числе и на развитие направления Originals, а также на продвижение и совершенствование технологий онлайн-кинотеатра.

Сегодня крупнейшими акционерами компании остаются Baring Vostok, RTP Global и Flashpoint.

В течение 2021 г. Ivi постоянно улучшал пользовательский опыт, внедрял для зрителей дополнительные возможности и обновления, которые делали просмотр контента удобнее и приятнее. Среди них обновленный плеер с более удобными настройками и улучшенными возможностями показа видео, объемный звук, обновление UI-витрин, развитие look & feel и инструментов выбора.

Отдельный акцент в течение года компания делала на развитие персонализации и объяснения рекомендаций. Например, платформа запустила гибридный рекомендатель, возможность самостоятельной настройки рекомендаций, персонализацию постеров, а также функцию персональных рекомендаций Match с объяснением, почему контент понравится зрителю.