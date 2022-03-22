Merlion – официальный дистрибьютор отечественных интерактивных решений NexTouch

Компания Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с NexTouch – российским производителем интерактивного оборудования, средств вычислительной техники, программного обеспечения, аппаратно-программных комплексов, в том числе для людей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Российские интерактивные решения NexTouch — панели, моноблоки, стойки, столы и другие аппаратно-программные комплексы — теперь доступны для партнеров Merlion по всей территории России. Мультисенсорные средства различных диагоналей находят широкое применение в различных сферах деятельности: от системы здравоохранения до индустрии развлечений. NexTouch создает оборудование для образовательных и медицинских учреждений, культурно-досуговых центров, коммерческих и промышленных организаций, центров обслуживания населения.

Вся продукция NexTouch внесена в Единый реестр РЭП и Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Компания является резидентом ОЭЗ Технополис «Москва», входит в перечень предприятий регионального значения, является членом МТПП, консорциума «Телекоммуникационные технологии», консорциума «Доверенная платформа», технологической платформы «Развитие российских светодиодных технологий».

«Партнерство с Merlion поможет нам быть ближе к российским системным интеграторам и заказчикам, повысит доступность наших решений на всей территории России. Поскольку вся продукция NexTouch внесена в Единый реестр РЭП и Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России, партнеры смогут успешно помогать заказчикам реализовывать самые сложные проекты в рамках импортозамещения», – сказал Владимир Крикушенко, генеральный директор NexTouch.

«Став дистрибьютором NexTouch, мы расширяем свой портфель отечественных продуктов, открывая для своих партнеров всё больше возможностей для развития их бизнеса. Это особенно ценно в текущих рыночных реалиях, когда важны наличие товара на территории России, гарантированы сроки доставки, есть определенная гибкость при формировании предложений и подготовке к проектам и тендерам. Вместе с командой NexTouch будем выстраивать продуктивное сотрудничество с нашими партнерами, развивать продажи и сервисы», – отметил Евгений Ачкасов, директор департамента Enerprise-решений, cетевого оборудования и телеком компании Merlion.

***

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов.

Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ.