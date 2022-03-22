Российский сервис доставки Broniboy привлек 500 млн рублей

Российский сервис курьерской доставки Broniboy привлек 500 млн руб. инвестиций в рамках раунда B. Основная часть средств будет направлена на развитие ИТ-инфраструктуры для ресторанов и программу их поддержки.

В условиях кризиса компания планирует выйти на операционную прибыльность во всех 17 городах присутствия до конца 2022 г. с сохранением текущих рабочих мест и созданием новых.

Инвестором выступила российская компания «Краснодарзернопродукт». Она также участвовала в предыдущем раунде Broniboy. Текущий раунд поделен на несколько траншей — первый в размере 130 млн руб. был получен компанией в марте 2022 г. Оценка компании и доли инвесторов после текущего раунда не разглашаются.

Broniboy — сервис курьерской доставки последней мили, ориентированный на потребительскую доставку под собственным брендом и шеринг курьеров (подготовку и управление) для сторонних компаний. Сервис основан в 2017 г., работает в 17 городах России, в том числе в Краснодаре, Москве, Казани, Новосибирске. Сервис обладает собственным штатом курьеров, выполняет более 280 тыс. доставок в год (по итогам 2021).

Основная часть инвестиций будет направлена на укрепление позиций в текущих городах присутствия — компания сохранит текущие рабочие места и создаст новые, инвестирует средства в развитие технологической инфраструктуры и программу поддержки для ресторанов.

Также привлеченные средства будут инвестированы в развитие направления шеринга курьеров для компаний сферы электронной коммерции (ритейлеры, интернет-магазины, рестораны с собственными службами доставки и пр.), а именно в разработку софта и наращивание инфраструктуры в городах присутствия.

В рамках антикризисного плана Broniboy будет сосредоточен на быстром выходе на операционную прибыльность до конца текущего года во всех городах присутствия, в том числе за счет сокращения расходов на цифровой маркетинг.

В течение 2022 г. компания планирует подключить 6 тыс. новых партнеров и дополнительно нанять около 1 тыс. курьеров.

«Broniboy следует концепции эмпатийного сервиса, когда мы доставляем заказы “как себе” — из тех ресторанов и магазинов, в которые ходим сами, в качестве еды и продуктов которых мы уверены. Наша основная ценность заключается в том, что мы умеем помогать партнерам оказывать сервис наивысшего уровня и доставляем их продукт так, будто гость сам сел за столик в ресторане или пришел в магазин за продуктами.В текущих условиях мы должны быстрее выходить на операционную прибыльность и одновременно думать о развитии и росте. Мы планируем создавать новые рабочие места, создавать новую технологическую инфраструктуру для наших партнеров с перспективой дальнейшего роста по городам России», — сказал основатель Broniboy Александр Радионов.

В 2020-21 гг. сервис привлек два публичных раунда на общую сумму 230 млн руб.