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Гендиректором «СКБ Контур» назначен Михаил Сродных

Группа компаний «СКБ Контур», разработчик экосистемы продуктов для бизнеса «Контур», объявила о назначении нового генерального директора.

В компании подчеркивают, что назначение нового генерального директора — плановое: оно связано с обновлением управленческой команды, которое было начато в прошлом году.

Дмитрий Мраморов, председатель совета директоров «СКБ Контур», сказал: «Мы последовательно реализуем курс на обновление управленческой команды, начатый в прошлом году. Наша цель — продолжение активного роста компании, кратное увеличение объемов бизнеса в ближайшие годы. Евгений Филатов, руководивший компанией с 2019 г., продолжит работу в составе совета директоров. Мы благодарны ему за создание отличной базы для дальнейшего развития: компания укрепила свое лидерство на ключевых рынках, улучшила финансовые показатели и успешно прошла через ряд внешних вызовов, включая пандемию. Михаил Сродных уже 15 лет руководит различными проектами в «СКБ Контур», у него и его команды есть необходимый опыт и понимание того, как вывести компанию на новый уровень.

Михаил Сродных вступает в должность 19 апреля. В «СКБ Контур» он работает с 2007 г. Предыдущая должность — директор по новым проектам.

Михаил Сродных, генеральный директор «Контура», сказал: «У Контура амбициозные цели на ближайшие годы. Нам с командой предстоит сделать рывок, быстро запускать новые продукты, выходить на новые рынки и глубоко интегрировать между собой существующие сервисы. Сегодня появляется и еще одна задача — обеспечить стабильную работу наших сервисов и по возможности поддерживать тех клиентов, кто оказался в сложной ситуации из-за ухода с рынка зарубежных вендоров».

«СКБ Контур» — группа компаний, которая разрабатывает экосистему продуктов для бизнеса, инвестирует в образование, инфраструктуру и ИТ-сообщество. Основана в 1988 г. в Екатеринбурге. Ключевые направления бизнеса — ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Выручка группы компаний за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а ее решениями пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.

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