Мораторий на проверки ИТ-компаний продлен на 3 года

Минэкономразвития России разработало постановление, которое расширяет меры поддержки бизнеса в условиях экономических санкций.

Введенный 10 марта 2022 г. мораторий на проверки для всех форм бизнеса действует до конца 2022 г. и предусматривает проведение внеплановых проверок только в исключительных случаях.

Новым постановлением для ИТ-компаний, которые внесены Минцифры в специальный реестр аккредитованных организаций, предусматривается введение трехлетнего моратория на проверки.

В отношении ИТ-компаний нельзя будет проводить проверки в принципе, как плановые, так и внеплановые. При этом предусматривается возможность проведения профилактической работы.

Органы власти уже отменили более 200 тыс. проверок в отношении бизнеса всех уровней. Всего число проверок в 2022 г. снизится в 5-6 раз (100-150 тыс.) по сравнению с прошлым годом (740 тыс. – 2021).

«Все риски нарушений обязательных требований будут отрабатываться в рамках профилактики – мы уже провели со всеми контролерами встречу, где договорились, что они будут максимально информировать и помогать бизнесу – консультациями, профилактическими визитами», – отметил директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России Александр Вдовин.

С учетом введенного ранее запрета на привлечение к административной ответственности, если нарушение было выявлено вне рамок контроля, ИТ-компании не будут привлекаться к административной ответственности.

Меры поддержки ИТ-отрасли способствуют формированию благоприятных условий для развития информационных технологий, ведения бизнеса и роста производства российской продукции в ИТ-сфере.

«С учетом первостепенных задач по переводу граждан и организаций на использование конкурентоспособных отечественных интернет сервисов и ИТ-решений государство должно создать условия максимального благоприятствующие для ИТ-бизнеса для решения этой задачи. Важно максимально сократить или вовсе исключить административное давление на ИТ-бизнес со стороны проверяющих органов. Мораторий на проверки ИТ-бизнеса – одна из ключевых норм указа Президента №83», – отметил директор департамента развития отрасли информационных технологий Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Дмитрий Никитин.

Основная задача моратория – дать возможность бизнесу сконцентрироваться на основной работе, не отвлекаясь на общение с государством при проверках.