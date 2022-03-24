«Позитроника» открывает два пункта выдачи и оформления заказов «Поинт» в Ростовской области

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» сообщает об открытии двух пунктов выдачи и оформления заказов «Поинт» в Ростовской области. В частности, «Поинт» открылись Новочеркасске (ТЦ «Сокол») и Батайске (ул. Кирова, д. 1). Об этом CNews сообщили представители «Позитроники».

Каждый магазин занял около 50 кв.м площади. В ассортименте представлены как ИТ-товары, так и мелкая бытовая техника. Оба магазина предлагают покупателям воспользоваться дополнительными услугами, например, взять товар в кредит или рассрочку, а также настроить приобретенные устройства или установить на них необходимые для работы утилиты и программы.

Также каждый желающий может воспользоваться сайтом «Позитроника» и заказать все необходимое не выходя из дома. Заказ можно доставить домой или забрать самовывозов в магазине.

На данный момент функционирует 47 полноформатных магазинов и точек выдачи и оформления заказов «Поинт» в ЮФО.

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Федеральная сеть магазинов электроники «Позитроника» – это совместный проект компании Merlion, российского ИТ-дистрибьютора, и ее розничных партнеров. Первый магазин «Позитроника» открылся в марте 2006 г. в Набережных Челнах, а на сегодняшний день франчайзинговая сеть включает в себя около 300 магазинов, представленных во всех федеральных округах России.

Название «Позитроника» – это производная от сочетания «позитивная электроника».