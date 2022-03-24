Российские разработчики назвали самые «влиятельные» ИТ-специальности

В топ-3 ИТ-специальностей, оказывающих наибольшее влияние на результаты бизнеса, вошли backend-разработчики (33,7%), системные аналитики (29,9%) и специалисты по работе с данными (27,2%). Такие данные получены по результатам опроса 1509 разработчиков, проведенного в марте этого года аналитиками платформы All Cups от VK, фондом «Сколково» и IT_One в рамках чемпионата IT_One Cup.

Важными для бизнеса респонденты также назвали тестировщиков (21,5%), архитекторов высоконагруженных сервисов (14,5%), frontend-разработчиков (9,2%) и SRE-инженеров (7,6%). Более трети опрошенных (35,8%) считают, что без их участия компания не сможет достигнуть долгосрочных целей. Каждый десятый разработчик уверен, что именно его работа в компании обеспечивает достижение долгосрочных целей и поддержку операционной деятельности.

По данным опроса, работа ИТ-специалистов больше всего оказывает влияние на банковскую и финансовую сферу (40,3%), государственную службу (25,6%) и ритейл (14,3%). Разработчики также высоко оценивают свою роль в сферах маркетинга и рекламы (10%), образования и медицины (по 8%), космических и страховых технологий (6,9% и 5,8% соответственно). При этом, по мнению 22,7% респондентов, сельское хозяйство — единственная сфера бизнеса, на которую ИТ-специалисты влияют меньше всего.

Более половины участников исследования (65%) считают, что пандемия стала катализатором для укрепления их влияния на внутренние корпоративные процессы.

Анна Степанова, директор по образовательным проектам VK, руководитель онлайн-платформы All Cups, сказала: «Активное развитие онлайна в последние годы подтолкнуло многие компании к цифровой и технологической трансформации. Спрос на разработчиков растет пропорционально их уровню влияния на бизнес компаний. Одна из ключевых задач мероприятий All cups — создать эффективную платформу для оценки навыков ИТ-специалистов. Чемпионат – хороший способ оценить свои компетенции, и отличная возможность получить развитие в карьере».

Павел Новиков, директор центра финансовых технологий фонда «Сколково», отметил: «Российский рынок сейчас переживает активную конкурентную борьбу за высококлассных ИТ-специалистов. При этом, финтех стал самым привлекательным сегментом среди венчурных инвесторов в мире и в России, а финансовый сектор является самым привлекательным по возможностям карьерного роста и профессионального развития с точки зрения ИТ-специалистов».

Ирина Сокольская, HR-директор IT_One, сказала: «Ввиду большой конкуренции за таланты в сфере информационных технологий, особенно в финансовом и банковском секторе, команда IT_One готова предлагать самые интересные и амбициозные задачи, давать возможности для максимальной самореализации, а хакатоны и чемпионаты — отличная возможность познакомить разработчиков с нашей командой и реальными задачами».

IT_One Cup – чемпионат среди системных аналитиков на онлайн-платформе All Cups от VK. Мероприятие ориентировано на опытных middle- и senior-специалистов в области системного анализа. Призовой фонд составляет 500 тыс. руб. Авторы лучших решений по итогам трех раундов чемпионата также получат возможность присоединиться к команде самых масштабных российских проектов цифровой трансформации. Регистрация участников открыта до 25 марта.