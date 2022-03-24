В контур ГК «Астра» вошел разработчик инфраструктурных решений ISPsystem

ГК «Астра» продолжает реализацию стартовавшей в 2020 г. M&A-стратегии и сообщает о добавлении в свой контур компании ISPsystem, которая специализируется на разработке платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой. В результате заключенной сделки объем инвестиций в ISPsystem составит 2,5 млрд руб. — ГК «Астра» получила 70% акций, а 30% по-прежнему принадлежат генеральному директору ISPsystem Павлу Гуральнику. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

ISPsystem создает экосистему ПО для обслуживания физического оборудования, серверной виртуализации, а также платформу, автоматизирующую миттеринг, биллинг и предоставление заказчикам ИТ-ресурсов. Эти продукты позволяют решать задачи управления, мониторинга и оркестрации физических и «облачных» инфраструктур.

Технологический стек ГК «Астра» до настоящего времени включал ОС Astra Linux для различных процессорных архитектур, в том числе серверную операционную систему, оптимизированную для высоких нагрузок, с включенным инструментарием для автоматизированного развертывания для всех продуктов вендора. Также в продуктовую линейку входили комплекс средств виртуализации «Брест», диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk, корпоративная почта RuPost, решение для управления доменом ALD Pro, ПО для организации мобильных рабочих мест WorksPad и средства резервного копирования RuBackup. Присоединение ISPsystem стало логическим продолжением реализации M&A-стратегии: портфель вендора пополнился тремя актуальными для рынка инфраструктурными платформами DCImanager, VMmanager и BILLmanager.

DCImanager предназначена для работы с физической инфраструктурой и позволяет в едином web-интерфейсе управлять мультивендорным оборудованием, вести его учет и контролировать состояние работы. VMmanager применяется для развертывания и управления «облачными» виртуальными инфраструктурами, где серверная часть с установленным ПО — это непосредственная собственность заказчика. BILLmanager позволяет автоматизировать учет и предоставлять заказчикам ресурсы, организовать внутренний биллинг, доставку клиентам «облачных» услуг, виртуальных data-центров, серверов и других сервисов. Все три продукта включены в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры. Целевая аудитория — госсектор и частный бизнес: сервис-провайдеры, ЦОДы и владельцы ИТ-инфраструктур.

Новые продукты позволят ГК «Астра» закрыть сразу несколько востребованных рынком направлений. В их числе инвентаризация, мониторинг оборудования и подсчет выделенных ресурсов, организация ИТ-инфраструктур для ЦОДов и крупных заказчиков, расширение возможностей виртуализации, в том числе решение задач в рамках data-центров и хостинг-провайдеров.

Отметим, что платформа для управления веб-хостингом ISPmanager, широко известная разработка ISPsystem, не войдет в контур сделки, и ее дальнейшим развитием будет заниматься отдельная компания ISPmanager.

«В условиях, когда ИТ-отрасль должна не только полностью перестроиться, но и стать инструментом для восстановления экономики страны, мы приняли решение объединить активы с группой компаний «Астра». Это позволит существенно ускорить темпы импортозамещения, развить и усовершенствовать программные решения, оптимизировать каналы сбыта и скорость внедрения продуктов. При слиянии наших портфелей появляется возможность закрыть максимум сценариев заказчиков, предоставляя точку входа в экосистему продуктов, где уже есть легко интегрируемый и совместимый пакет решений. Кроме того, это позволит расширять программный стек и внедрять его в контур инфраструктуры заказчика», – сказал Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem.

«Развитие ИТ-отрасли имеет для всей страны стратегическое значение, и мы продолжаем создавать глобального вендора, который обеспечит рынок технологиями, закрывающими его потребности. Перед нами стоят серьезные вызовы, поэтому мы активно усиливаем свой программный стек и для этого приглашаем не только отдельных специалистов, но и целые команды, у которых есть наработки под конкретные актуальные задачи. Присоединение компании ISPsystem серьезно усиливает серверное направление ГК «Астра», как инфраструктурной компании. Владельцы физических и «облачных» ИТ-инфраструктур любой сложности, ЦОДы и сервис-провайдеры смогут эффективнее управлять ресурсами и настраивать свою ИТ-инфраструктуру, оптимизировать расходы и уменьшать нагрузку на профильных специалистов», — отметил Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра».

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ГК «Астра» — объединение самостоятельных отечественных ИТ-брендов, включающее, наряду с ОС и системой виртуализации Astra Linux, диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «РуБэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами компании ISPsystem DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры России, их пользователи — государственные организации и крупные корпорации.