«Авито» становится самостоятельным бизнесом в России

«Авито» выделяется в отдельный бизнес из OLX Group и продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus, являющейся частью инвестиционного южноафриканского холдинга Naspers.

Юридическая процедура займет несколько месяцев. Компанию продолжит возглавлять Владимир Правдивый с действующей командой топ-менеджеров.

«Авито» изначально работал по отличной от OLX модели: отдельный бренд и технологическая платформа, мульти-вертикальность, присутствие на единственном рынке (Россия).

Большая автономия и скорость в принятии решений положительно скажутся на реализации стратегии и ее главных приоритетах: защите и наращивании устойчивости бизнеса сегодня и создании условий для роста бизнеса в будущем.

Компания не нуждается во внешнем финансировании и будет реинвестировать собственные средства в развитие всех категорий своего бизнеса – «Недвижимость», «Услуги», «Товары», «Авто» и «Работу».

Сегодня в «Авито» работает свыше 4000 человек, из которых более 600 были трудоустроены в 2022 г. В первый квартал команда разработки и продукта выросла на 240 сотрудников, клиентского сервиса – на 230 человек, аналитиков – на 35 специалистов. Количество активных объявлений сегодня на «Авито» – более 90 млн, а ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в 2021 г. Каждую секунду на «Авито» совершается порядка девяти сделок. В марте 2022 г. «Авито» стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping. Компания работает в России 15 лет.

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«Авито» – онлайн-платформа объявлений. 78% пользователей «Авито» составляет мобильная аудитория. Около 90 млн объявлений размещено на платформе сегодня, и более 700 тыс. новых объявлений появляется каждый день.

Аудитория «Авито» составляет 80 млн человек. Сегодня с помощью сервиса можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». «Авито» объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса. Для безопасного заключения сделок в сервис интегрирована «Авито Доставка», которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России – от Калининграда до Владивостока.