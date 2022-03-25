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Инфомаксимум представит собственную BI-систему, способную заменить иностранные аналоги, на конференции CNews «Импортозамещение 2022»

31 марта 2022 года состоится конференция CNews «Импортозамещение 2022», на которой компания Инфомаксимум выступит с докладом «Возможности российской BI-системы Proceset».

До недавнего времени на рынке высокоинтеллектуальных систем, которые использует бизнес для стратегического управления, были в основном зарубежные игроки, несмотря на внушительный реестр отечественного программного обеспечения. Сейчас ситуация меняется, у многих российских вендоров появился шанс выйти из тени гигантов и заявить о себе.

«В России достаточно собственных ИТ-решений, способных составить конкуренцию, а то и превзойти иностранные. Сложившиеся же условия – возможность увидеть создание совершенно новых систем и дать новый виток развития уже имеющимся», – считает Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум.

В своем докладе Александр Бочкин расскажет о функционале и технических аспектах своей BI-разработки, а также детально объяснит, почему данное программное решение способно заменить иностранные аналоги: «Лидерство рынка BI в нашей стране много лет прочно держалось на Tableau, Power BI, Qlik. Сейчас ситуация резко изменилась: западные вендоры замораживают свою работу в России, прекращают продавать лицензии и отказываются от поддержки текущих. Потерять BI – значит потерять контроль над компанией, что в нынешних реалиях может быть фатально. Наша система Proceset способна не только в полной мере заменить любое иностранное решение класса Business Intelligence, но в рамках одной платформы предоставляет целый ряд дополнительных возможностей, среди которых Process Mining, Task Mining и Automation».

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