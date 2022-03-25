Исследование: бизнес теряет выручку и клиентов, но до массовых сокращений пока не дошло

Каждая пятая российская компания сократила или отправила в простых сотрудников на фоне кризиса, начавшегося в феврале 2022 г., однако, массовых сокращений не наблюдается. Тем временем наложенные на российскую экономику санкции приводят к тому, что часть бизнеса теряет клиентов, поставщиков и выручку, а также вынужденно сокращает расходы.

Об этом говорят результаты опроса сервиса «Актион бухгалтерия» (входит в группу «Актион»), проведенного среди 285 компаний малого и среднего бизнеса (85,6% опрошенных — с численностью сотрудников до 100 человек) из сфер услуг (27,4% компаний-респондентов), оптовой и розничной торговли (26,3%), производства (20,4%), строительства (8,8%) и других.

Как на бизнесе отразился текущий кризис? Более трети опрошенных компаний — 37,5% (107) — сообщили, что на протяжении последнего месяца теряют выручку и клиентов. Около 19% (54) — теряют поставщиков, а 17,5% (50) — вынужденно сокращают расходы. Только 13,7% (39) заявили, что на них пока никак не повлияли санкции.

На сколько упала выручка компаний? Около 31% (89) респондентов сообщили, что их выручки упали незначительно, не более чем на 10-25% от показателей предыдущих месяцев. Более 28% (82) констатировали снижение выручки на 25-50%. У 13,7% (39) — упали более чем на 50%, а 3,5% (10) опрошенных компаний вовсе приостановили работу. При этом около 23% (65) респондентов заявили, что выручка осталась прежней или даже выросла.

Пришлось ли бизнесу увольнять или отправлять сотрудников в простой? Подавляющее большинство компаний — 78,6% (224) — никого не уволили и не отправили в простой. Около 11% (31) — уволили или отправили в простой менее 10% штата, 6,3% (18) — от 10 до 30% работников, 1,4% (4) — 50% и более, 1,4% (4) — всех.

Как компании оценивают свое будущее? Перспектива ближайшего будущего остается для российского бизнеса неопределенностью — 42,8% (122) опрошенных не смогли ответить на вопрос, что с ними будет в ближайшие полгода. Около трети компаний — 29,5% (84) — считают, что скорее продолжат работу, чем закроются. И только 19,6% (56) уверены, что точно будут работать и в дальнейшем.

Как компании отнеслись к государственным мерам поддержки? Наиболее эффективной мерой поддержки, по мнению опрошенного бизнеса, является отсрочка по налогам — такое мнение высказали 44,6% (127) компаний. Между тем, эта мера поддержки пока существует только в планах Правительства. 16,5% (47) положительно оценили введение льготного кредитования, 14,4% (41) — мораторий на плановые проверки, 1,4% (4) — мораторий на банкротство. Однако 23,2% (66) посчитали, что ни одна из перечисленных мер не является эффективной в нынешней ситуации.

При этом 68,1% (194) компаний считают, что поддержка должна быть не адресной (по кодам ОКВЭД), а единой для всех компаний в условиях кризиса.

«Наши клиенты отмечают, что усилили контроль за сроками платежей и поставок, взялись за сбор дебиторки, вернулись к вопросу более активного применения законных способов налоговой оптимизации», — сказала Светлана Ковалевская, эксперт «Актион бухгалтерии».