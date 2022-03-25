Сервисы и проекты VK присоединяются к акции Час Земли

Сервисы и проекты VK разработали спецпроекты, посвященные Часу Земли — самой массовой экологической акции на планете, инициированной Всемирным фондом дикой природы (WWF).

На платформе «Добро Mail.ru» открыт сбор пожертвований на благоустройство уникальных степей Хакасии — заповедных мест, чья история насчитывает десятки миллионов лет. Цель сбора: сделать этот район доступным для людей с нарушением зрения и собрать средства на изготовление тактильных скульптур, установку информационных стендов с шрифтом Брайля, а также на разработку специальных экскурсионных программ.

«Мы рады, что коллеги из WWF России разделяют нашу позицию и присоединяются к призыву “продолжаем помогать”. В начале марта мы в VK запустили кампанию с таким названием и призываем всех поддерживать работу НКО, в том числе тех, которые занимаются охраной и сохранением природных территорий», — отметила Александра Бабкина, директор социальных проектов VK и руководитель проекта «Добро Mail.ru».

Сервис «Кухня на районе» также предложит пользователям поучаствовать в Часе Земли и отказаться на время от использования электроприборов. Для этого в приложении будут доступны блюда с пометкой «подается холодным» – процент с покупки бренд перечислит в поддержку сбора WWF России на «Добре Mail.ru».

VK регулярно поддерживает акцию Час Земли, инициированную Всемирным фондом дикой природы (WWF). Час Земли — самая массовая экологическая акция на планете. Она носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Традиционно в этот час миллионы людей символически выключают свет и бытовые электроприборы.