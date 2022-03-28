Гостиницы Томской области теперь могут отчитываться в МВД через «Контур.Отель»

Все объекты размещения обязаны подавать данные о гостях в УВМ МВД: о заселении россиян – в течение суток, об иностранных гостях – в течение рабочего дня. «Контур.Отель» позволяет отправлять уведомления через интернет. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Если гостиница, хостел, санаторий или турбаза подаст данные о постояльце с опозданием, то может получить штраф до 750 тыс. руб. за одного гостя. Чтобы выполнять требование закона в срок, отельерам приходится отправлять в отделения миграционной службы сотрудников или тратить деньги на доставку документов.

Электронная отчетность через «Контур.Отель» экономит ресурсы 一 уведомления можно заполнять онлайн, подача проходит без очередей и поездок.

«Сейчас внутренний туризм активно развивается. И мы даем возможность отельерам сфокусироваться на главном: развивать бизнес, уделять максимум внимания комфорту путешественников, помогать гостям, повышать качество обслуживания. А рутинные действия лучше доверить надежной программе, которая вовремя подаст уведомления, обработает бронирования и автоматизирует управление гостиницей», – сказал Антон Беляев, менеджер отдела взаимодействия с федеральными ведомствами в «Контуре».

«Контур.Отель» — облачный сервис от российского разработчика программного обеспечения, он включен в реестр российского ПО. Сервис подходит для любых объектов размещения — отелей, хостелов, апартаментов, гостевых домов и санаториев. «Контур.Отель» поможет управлять номерным фондом, получать брони с сайта отеля и площадок бронирования, а также представлять сведения в МВД о гостях через интернет.

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.